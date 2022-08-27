Göztepe deplasmanda galibiyet arıyor

SPOR Toto 1'inci Lig'de ilk iki haftada 4 puan toplayan Göztepe, yarın deplasmanda Beyçimento Bandırmaspor'la karşı karşıya gelecek. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda Turgut Doman'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Göztepe'de sakatlıkları süren stoper Atınç Nukan ile sağ bek Kerim Alıcı mücadelede forma giyemeyecek. Teknik Direktör Turgay Altay zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, "Sezona iyi başladık. Bandırmaspor da ligin iddialı takımlarından. Ben takımıma inanıyorum. Gerekeni yapacağız" dedi.

SON TRANSFER MESUT

Futbolda İngiltere merkezli Sport Republic'e devrolup yeni yönetimiyle transfer çalışmalarını da sürdüren Göztepe bir takviyeye daha imza attı. Sarı-kırmızılılar Herta Berlin takımında forma giyen gurbetçi oyuncu Mesut Kesik'i kadrosuna dahil etti. Orta sahada görev yapan 19 yaşındaki oyuncu 1 yıllığına kadroya katıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "2003 doğumlu orta saha oyuncusu Mesut Kesik sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

- İzmir