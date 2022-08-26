Altay'da Deniz Kadah'ın lisansı çıktı - Son Dakika
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Altay'da Deniz Kadah'ın lisansı çıktı

26.08.2022 13:23
Altay'da Deniz Kadah'ın lisansı çıktı

SPOR Toto 1'inci Lig'de ilk iki maçında Yılport Samsunspor ve Pendikspor'a yenilip son sıraya demir atan Altay, pazar günü evinde oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürürken, golcü Deniz Kadah'a lisans çıktı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de ilk iki maçında Yılport Samsunspor ve Pendikspor'a yenilip son sıraya demir atan Altay, pazar günü evinde oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürürken, golcü Deniz Kadah'a lisans çıktı. Transfer yasağı nedeniyle takviye gerçekleştiremeyen siyah-beyazlılar mevcut oyuncularıyla yola devam etme kararı alıp şu ana kadar 8 futbolcusuyla yeniden anlaşırken, Deniz Kadah sorunu da çözüldü.

Lisansı alınan deneyimli golcünün sakatlığının sürdüğü, bu nedenle Keçiörengücü karşılaşmasında oynamasının zor olduğu öğrenildi. Altay 2 sezon önce stoperde görev yapan Gencer Cansev'i de takıma döndürmek için harekete geçti. Futbol Federasyonu'na Gencer'in lisansının çıkması için dilekçe gönderen İzmir ekibi olumlu cevap gelmesi halinde tecrübeli futbolcuyu bünyesine dahil edecek.


- İzmir
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Altay-Keçiörengücü maçının hakemi Eren Özyemişcioğlu Altay-Keçiörengücü maçının hakemi Eren Özyemişcioğlu Altay'da Gencer harekatı Altay'da Gencer harekatı
Kaynak: DHA

Deniz Kadah, Pendikspor, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'da Deniz Kadah'ın lisansı çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altay'da Deniz Kadah'ın lisansı çıktı - Son Dakika
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