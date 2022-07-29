Bodrumspor'un ikinci yabancısı Mohammed - Son Dakika
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Bodrumspor'un ikinci yabancısı Mohammed

29.07.2022 11:19
Bodrumspor'un ikinci yabancısı Mohammed

SPOR Toto 1'inci Lig'de ilk kez mücadele etmeye hazırlanan Bodrumspor, Göztepe'den Makedon golcü Adis Jahovic'ten sonra ikinci yabancı futbolcusu olarak Ganalı Musah Mohammed ile sözleşme imzaladı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de ilk kez mücadele etmeye hazırlanan Bodrumspor, Göztepe'den Makedon golcü Adis Jahovic'ten sonra ikinci yabancı futbolcusu olarak Ganalı Musah Mohammed ile sözleşme imzaladı. Türkiye'de ilk olarak Ankaraspor'a transfer olup geçen sezon Eyüpspor forması giyen 20 yaşındaki stoper, 1'inci Lig'de 7 maça çıktı. Yeşil-beyazlılardan ayrılan Muhammet Aran, Ispartaspor'a transfer olurken, yönetim, yine daha önce kamp kadrosuna dahil edilmeyen Sergen Yatağan'ın Serik Belediyespor'a kiralık verildiğini açıkladı.

TAŞDEMİR'İN TORUN SEVİNCİBodrumspor'a geçen sezon 2'nci Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşatıp 1'inci Lig'e taşıyan teknik direktör İsmet Taşdemir, dede olmanın sevincini yaşadı. Taşdemir'in kızı İlayda Taşdemir Taşçı, Zeynep adını verdikleri bir kız bebek dünyaya getirdi.


- Bodrum
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Kaynak: DHA

Ankaraspor, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrumspor'un ikinci yabancısı Mohammed - Son Dakika

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