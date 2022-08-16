Altınordu'da öncelik tecrübede

Spor Toto 1'inci Lig'de sezona 1 puanla başlayan Altınordu'da teknik ekip ilk haftada ilk 11'de deneyimli ayakları oynatmayı tercih etti. Gençlerbirliği deplasmanından 3-3'lük eşitlikle dönen İzmir ekibinde öz kaynak sisteminden yetişen 2 oyuncu ilk 11'de şans buldu. Kırmızı-lacivertlilerde kaleci Ali Emre ve sağ bek Furkan dışındaki 9 oyuncunun kulübe transferle gelen tecrübeli isimler olması dikkat çekti. Altınordu'da oyuna ikinci yarıda giren Emre, Muzaffer, Metehan, Sami ve Emircan'la birlikte toplam 7 genç görev yaptı.
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