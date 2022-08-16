Altınordu'da öncelik tecrübede - Son Dakika
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Altınordu'da öncelik tecrübede

16.08.2022 11:40
Altınordu'da öncelik tecrübede

Spor Toto 1'inci Lig'de sezona 1 puanla başlayan Altınordu'da teknik ekip ilk haftada ilk 11'de deneyimli ayakları oynatmayı tercih etti.

Spor Toto 1'inci Lig'de sezona 1 puanla başlayan Altınordu'da teknik ekip ilk haftada ilk 11'de deneyimli ayakları oynatmayı tercih etti. Gençlerbirliği deplasmanından 3-3'lük eşitlikle dönen İzmir ekibinde öz kaynak sisteminden yetişen 2 oyuncu ilk 11'de şans buldu. Kırmızı-lacivertlilerde kaleci Ali Emre ve sağ bek Furkan dışındaki 9 oyuncunun kulübe transferle gelen tecrübeli isimler olması dikkat çekti. Altınordu'da oyuna ikinci yarıda giren Emre, Muzaffer, Metehan, Sami ve Emircan'la birlikte toplam 7 genç görev yaptı.


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Kaynak: DHA

Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu'da öncelik tecrübede - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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