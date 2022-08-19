Denizlispor taraftarıyla kazanacak - Son Dakika
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Denizlispor taraftarıyla kazanacak

19.08.2022 11:18
Denizlispor taraftarıyla kazanacak

Spor Toto 1'inci Lig'de sezona Eyüpspor mağlubiyetiyle başlayan Altaş Denizlispor, pazartesi akşamı evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçının bilet fiyatlarını açıkladı.

Spor Toto 1'inci Lig'de sezona Eyüpspor mağlubiyetiyle başlayan Altaş Denizlispor, pazartesi akşamı evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçının bilet fiyatlarını açıkladı. Saat 21.00'de başlayacak müsabakada Loca önü 200, VIP tribün 100, B-D üst 90, A-E üst 75, A-E alt 60, maraton-açık 45 ve misafir seyirci tribün bileti ise 50 TL olarak belirlendi.

Teknik direktör Mesut Bakkal, Eyüpspor yenilgisini telafi edeceklerini belirterek yeşil-siyahlı futbolseverlerden destek beklediklerini söyledi. İç sahada puan kayıpları yaşamak istemediklerini vurgulayan Bakkal, "Bizim itici gücümüz tribünler. Onların desteği ile kazanacağız. Herkesi ilk iç saha maçımıza bekliyoruz" dedi.Denizlispor'da sakatlıkları bulunan Ömer ve Erdal'ın durumları belirsiz.


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Kaynak: DHA

Denizlispor, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizlispor taraftarıyla kazanacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizlispor taraftarıyla kazanacak - Son Dakika
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