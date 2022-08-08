Altay'da yeni hedef Naderi - Son Dakika
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Altay'da yeni hedef Naderi

08.08.2022 10:56
Altay'da yeni hedef Naderi

Spor Toto 1'inci Lig'de sezonun ilk haftasında cuma günü Yılport Samsunspor'u konuk edecek Altay'da yönetim iç transferde 9'uncu imzayı Mohammad Naderi'ye attırmayı hedefliyor.

Spor Toto 1'inci Lig'de sezonun ilk haftasında cuma günü Yılport Samsunspor'u konuk edecek Altay'da yönetim iç transferde 9'uncu imzayı Mohammad Naderi'ye attırmayı hedefliyor. Siyah-beyazlı formayla geçen sezon Süper Lig'de 24 karşılaşmada görev alıp, 1 de gol atan İranlı sol bek, İzmir temsilcisinden ayrıldıktan sonra hiçbir kulüple anlaşma sağlamadı. Yönetimin Naderi ile temas halinde olduğu, maddi konularda anlaşma sağlanması halinde 25 yaşındaki savunmacının yuvaya döneceği bildirildi. İç transferde geçen sezonki kadrosundan kaleci Ozan, sağ bek Tolga, stoper İbrahim, sol bek Özgür, ön libero Ceyhun, orta saha oyuncusu Zeki, forvet Deniz ve Paixao ile sözleşme yenileyen Altay yönetimi, uzun süre futboldan uzak kalıp son olarak siyah-beyazlı formayı giyen stoperler Gencer ve Sefa ile birlikte jübile yapan santrfor Murat'ı da futbola döndürdü. Transfer yasağı bulunan Altay, bu 3 sürpriz isimle birlikte toplamda 11 oyuncuya imza attırdı.


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Kaynak: DHA

Samsunspor, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'da yeni hedef Naderi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altay'da yeni hedef Naderi - Son Dakika
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