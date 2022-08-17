Altay'ın Efe gururu

Spor Toto 1'inci Lig'de transfer yasağı nedeniyle altyapı ağırlıklı kadroyla mücadele eden Altay, henüz 5 yaşında futbola siyah-beyazlı kulüpte adım atan 17 yaşındaki Efe Sarıkaya'nın U18 Milli Takım'a davet edilmesiyle gururlandı. Altay'ın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Genç ve başarılı futbolcumuz Efe Sarıkaya, U18 Milli Takım'ın 27-30 Ağustos tarihlerinde Bakü'de Azerbaycan ile oynayacağı hazırlık müsabakalarının aday kadrosuna davet edildi. Efe ve tüm millilerimize başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Geçen sezon Süper Lig'de mücadele eden Altay'da ligin 37'nci haftasında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Trabzonspor karşılaşmasında ilk kez profesyonel maçına çıkan, son hafta oynanan Kasımpaşa maçında da 90 dakika süre alan Efe, performansı ile dikkat çekmişti. Teknik Direktör Sinan Kaloğlu'nun verdiği forma şansını iyi değerlendiren Efe Sarıkaya, bu sezonnu ilk haftasında Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan Yılport Samsunspor müsabakasında da ilk 11 başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

ÜZÜMCÜ ÖVMÜŞTÜ

Altay'da sportif direktör Tuna Üzümcü, Efe'yle ilgili kamp dönüşü açıklama yapıp, "Geçtiğimiz sezon hocalarımızla elit takım kurduk, böylelikle aramızdaki genç yetenekleri keşfetmeye devam ettik. O sürede gözlemlediğimiz Efe Sarıkaya'dan bir ışık aldık. Sol ayaklı olması, sol bek ve sol stoper mevkisinde oynama becerisine sahip olması onun için büyük avantaj. Efe ile yaptığımız görüşmelerde ona olan güvenimizi ve bizlerin yaşadığı tecrübeleri aktardık. Biz de bu yaşlarda kutsal formayı giydiğimizde heyecanlıydık. Onların da şimdi bu heyecanları yaşamaları bizleri ayrıca gururlandırıyor" ifadelerini kullanmıştı.