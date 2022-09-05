Altay'ı sevindiren puan

SPOR Toto 1'inci Lig'de üst üste 3 mağlubiyet aldıktan sonra Adanaspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönerek puanla tanışan Altay, az da olsa moral buldu. Ligde ilk kez son sıradan kurtulup, 18'inci basamağa yükselen siyah-beyazlılar, istekli futboluyla gelecek için umut verdi. Geçen hafta iç sahada oynanan Ankara Keçiörengücü maçındaki defansif oyun anlayışı nedeniyle taraftarının tepkisini çeken Altay, bu kez özellikle ikinci yarıda etkili oynayıp galibiyete yaklaşmasına rağmen fırsatları değerlendiremeyince 1 puana razı oldu.

41 YAŞINDAKİ İBRAHİM ÖZTÜRK TARİHE GEÇTİAdanaspor deplasmanında Altay'ı 14'üncü dakikada attığı kafa golüyle öne geçiren 41 yaşındaki kaptan İbrahim Öztürk, Süper Lig'den sonra 1'inci Lig'de de gol atma başarısı gösteren en yaşlı futbolcu olmayı başardı. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Deniz Kadah ve Özgür'ün yanı sıra son kontrolleri sonrası ağrıları olan Zeki de forma giyemezken, altyapı patentli Kutay, Eren, Salih ve Yusuf ilk 11'de yer aldı. Sonradan oyuna giren Caner, Erdem, Mehmet ve Efe ile birlikte altyapıdan yetişen toplam 8 oyuncu şans buldu. Yusuf ilk kez 11'de yer alıp 78 dakika sahada kalırken, Caner ilk profesyonel maçına çıktı.

- İzmir