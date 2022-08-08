Göztepe'nin çehresi değişti - Son Dakika
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Göztepe'nin çehresi değişti

08.08.2022 11:31
Göztepe'nin çehresi değişti

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe, çehresini değiştirdi.

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe, çehresini değiştirdi. Mehmet Sepil kulübün hisselerinin yüzde 70'ini Sports Republic şirketine devrederken, hem teknik ekip hem de kadro yeni yapılanmaya girdi. Süper Lig'de küme düşme acısı yaşayan sarı-kırmızılılarda teknik direktörlük koltuğuna Turgay Altay getirildi. Kadroda ise geniş çapta bir operasyon yapıldı. Ndiaye, Nwobodo, Berkan, Halil ve İrfan Can gibi as oyuncularını bonservis bedeli karşılığında gönderen, Jahovic, Soner, Moubandje, Tannane, Murat, Peric, Atakan, Kahraman, Lourency, Baku, Di Santo ile yollarını ayıran Göztepe, dış transferde birçok hamle gerçekleştirdi.

ALİ AKMAN VE ATANGA İMZAYI ATTI

İzmir ekibi yabancı olarak Obinna Mamah ve Romal Palmer'dan sonra son olarak ABD MLS ekiplerinden Cincinnati'nin 22 yaşındaki Ganalı kanat oyuncusu Isaac AtangaIsaac Atanga'yı renklerine bağladı. Genç futbolculara da yoğunlaşan Göztepe, kaleci Berkin, orta saha Berkay, sol bek Yunus Emre, sağ bek Uğur Kaan, stoper Emir ve son olarak Bursaspor'da yetişip Eintracht Frankfurt'a transfer olan, geçen sezon kiralık olarak NEC Nijmegen'de forma giyen golcü Ali Akman'la sözleşme imzaladı. Göztepe aynı zamanda tecrübeli futbolcuları da bünyesine dahil etti. Eski yıldızı kanat Yasin Öztekin'i geri getiren Göztepe, orta saha Emre Çolak, golcü Hüsamettin Yener ve kaleci Ekrem'le de mukavele yaptı. Mevcut oyunculardan ise Tijanic, Arsalanagic, Mihojevic, Yalçın, Kerim, Arda, Ege, Erkam ve Efe Can takımda tutuldu.SON PROVADA GÜLEN ÇIKMADIİzmir'in Spor Toto 1'inci Lig'deki temsilcileri Göztepe ve Altınordu'nun sezon öncesi oynadıkları son hazırlık maçı 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Gürsel Aksel Stadı'nda taraftara açık oynanan maçta ev sahibi sarı-kırmızılıların gollerini 3'üncü dakikada Yasin Öztekin ve 40'ıncı dakikada Mamah atarken, kırmızı-laciverlilerin golleri 19'uncu dakikada Safa ve 80'inci dakikada Ahmet İlhan'dan geldi. Göztepe, sezonun ilk haftasında 14 Ağustos Pazar günü deplasmanda Sakaryaspor'la karşı karşıya gelirken, Altınordu ise 13 Ağustos Cumartesi günü Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak.

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Kaynak: DHA

Mehmet Sepil, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'nin çehresi değişti - Son Dakika

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