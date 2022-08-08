Göztepe'nin çehresi değişti

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe, çehresini değiştirdi. Mehmet Sepil kulübün hisselerinin yüzde 70'ini Sports Republic şirketine devrederken, hem teknik ekip hem de kadro yeni yapılanmaya girdi. Süper Lig'de küme düşme acısı yaşayan sarı-kırmızılılarda teknik direktörlük koltuğuna Turgay Altay getirildi. Kadroda ise geniş çapta bir operasyon yapıldı. Ndiaye, Nwobodo, Berkan, Halil ve İrfan Can gibi as oyuncularını bonservis bedeli karşılığında gönderen, Jahovic, Soner, Moubandje, Tannane, Murat, Peric, Atakan, Kahraman, Lourency, Baku, Di Santo ile yollarını ayıran Göztepe, dış transferde birçok hamle gerçekleştirdi.

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