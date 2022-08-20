Göztepe seri galibiyet peşinde - Son Dakika
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Göztepe seri galibiyet peşinde

20.08.2022 11:09
Göztepe seri galibiyet peşinde

SPOR Toto 1'inci Lig'e ilk hafta maçında deplasmanda Sakaryaspor'u 1-0 yenerek galibiyetle başlangıç yapan Göztepe yarın evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacak.

SPOR Toto 1'inci Lig'e ilk hafta maçında deplasmanda Sakaryaspor'u 1-0 yenerek galibiyetle başlangıç yapan Göztepe yarın evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacak. Gürsel Aksel Stadı'nda Ozan Ergün'ün düdük çalacağı karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Ev sahibi Göz-Göz'de sakatlığı bulunan stoper Atınç Nukan forma giyemeyecek. Erzurumspor maçının bilet fiyatları ise 1'inci kategori 409, 2'nci kategori 272.5, 3'üncü kategori 136.5, 4'üncü kategori 98, 5'inci ve 6'ncı kategori 38 TL olarak belirlendi. Göztepe'nin ve Türk futbol tarihinin ilk yabancı başkanı olan Danimarkalı Rasmus Ankersen de mücadeleyi tribünden takip edecek.


- İzmir
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Altınordu'nun rakibi Sakaryaspor Altınordu'nun rakibi Sakaryaspor Göztepe taraftarda lider Göztepe taraftarda lider
Kaynak: DHA

Erzurumspor Kulübü, Sakaryaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe seri galibiyet peşinde - Son Dakika

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