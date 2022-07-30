Manisa FK'ya genç takviye - Son Dakika
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Manisa FK'ya genç takviye

30.07.2022 16:05
Manisa FK'ya genç takviye

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü, Pazarspor'dan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Kadir Kaan Yurdakul'u kadrosuna kattı.

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü, Pazarspor'dan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Kadir Kaan Yurdakul'u kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, genç futbolcuyla Fikri Bayrıl Tesisleri'nde 3 yıllık sözleşme imzalarken, törene Futbol Şube Sorumlusu Kürşat Ergun Aydın katıldı. Kadir Kaan törende, "Manisa Futbol Kulübü'nde olduğum için çok mutluyum. Uzun yıllardır bu seviyeleri görmek için çok uğraştım ve umarım bu kulüp için en iyisini yapacağım. Hep beraber çok iyi yerlere geleceğiz" dedi.


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Çamur altında kalan işçi için arama çalışması sürüyor Çamur altında kalan işçi için arama çalışması sürüyor Kadir Kaan Yurdakul Manisa FK'da Kadir Kaan Yurdakul Manisa FK'da
Kaynak: DHA

Pazarspor, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa FK'ya genç takviye - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Manisa FK'ya genç takviye - Son Dakika
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