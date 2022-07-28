Altay'ı heyecanlandıran haber - Son Dakika
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Altay'ı heyecanlandıran haber

28.07.2022 12:55
Altay'ı heyecanlandıran haber

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay, 2020'de transfer olduğu Fransa ekibi Olympique Lyon'da kadroda düşünülmeyen eski stoperi Cenk Özkacar'ın anlaşacağı yeni kulübü merakla takip ediyor.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay, 2020'de transfer olduğu Fransa ekibi Olympique Lyon'da kadroda düşünülmeyen eski stoperi Cenk Özkacar'ın anlaşacağı yeni kulübü merakla takip ediyor. Milli futbolcunun İtalya Serie A ekibi Cremonese ile anlaşmak üzere Lyon'dan ayrıldığı bildirildi. Cenk'in en az 3 milyon Euro'ya satılması beklenirken, Altay bu transferden yüzde 10 pay alacak.

Fransız spor gazetesi L'Equipe'te yer alan haberde, "2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cenk Özkacar, Ligue 1'de hiç oynamadan Olympique Lyon'dan ayrıldı. Türk milli stoper Cremonese'ye gidiyor" ifadelerine yer verildi. Geçen sezon Belçika ekibi Leuven'de kiralık oynayan Cenk'in satışından Altay 1.5 milyon Euro bonservis ücreti kazanmıştı. 21 yaşındaki savunmacı A Milli Takım'a yükselmişti.


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Kaynak: DHA

Fransa, Altay, Lyon, Spor, Son Dakika

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