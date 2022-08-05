Performansı yeterli görülmeyince yeniden altyapıya dönen Ulaş Hasan'ın bir süredir Başakşehir ve Bremen tarafından takip edildiği bildirildi. Genç kaleci kulübüyle henüz profesyonel sözleşme imzalamadı. Yalıkavak Belediyespor ve Altınordu altyapısında yetişen genç eldivenin gelecek vadeden kaleciler arasında gösterildiği ifade edildi.

Kaynak: DHA

Werder Bremen, Başakşehir, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Altaylı genç eldiven devlerin radarında - Son Dakika

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