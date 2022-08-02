Altay'ın Süper Lig'den düşmesi ve transfer yasağının devam etmesi nedeniyle yeniden kadroya davet edilen Sefa'nın kamp dönemini iyi geçirdiği ifade edildi. Geçen sezon bitmeden 5 ay önce bireysel antrenmanlara başlayan savunma oyuncusunun kampta bileğinden ufak bir sakatlık yaşadığı ancak 12 Ağustos'ta İzmir'de Yılport Samsunspor'la oynanacak ligin ilk maçına yetişebileceği belirtildi. Sefa, bu sezon Altay defansının önemli isimlerinden biri olacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Altay'da Sefa lige hazır - Son Dakika

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