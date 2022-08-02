Altay'da Sefa lige hazır - Son Dakika
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Altay'da Sefa lige hazır

02.08.2022 12:36
Altay'da Sefa lige hazır

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da uzun süre sonra yeşil sahalara dönmeye hazırlanan stoper Sefa Özdemir'in antrenman performansı kurmayları memnun etti.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da uzun süre sonra yeşil sahalara dönmeye hazırlanan stoper Sefa Özdemir'in antrenman performansı kurmayları memnun etti. Siyah-beyazlıların, 2020-21 sezonunda Galatasaray altyapısından transfer edip, hiç oynatmadan Şanlıurfaspor'a kiraladığı 24 yaşındaki savunmacı, yaklaşık yarım sezon forma giydikten sonra Güneydoğu ekibinden ayrıldı. Geçen sezon Süper Lig'de kadroda yer almayan Sefa kulüp bulamayınca boşta kaldı.

Altay'ın Süper Lig'den düşmesi ve transfer yasağının devam etmesi nedeniyle yeniden kadroya davet edilen Sefa'nın kamp dönemini iyi geçirdiği ifade edildi. Geçen sezon bitmeden 5 ay önce bireysel antrenmanlara başlayan savunma oyuncusunun kampta bileğinden ufak bir sakatlık yaşadığı ancak 12 Ağustos'ta İzmir'de Yılport Samsunspor'la oynanacak ligin ilk maçına yetişebileceği belirtildi. Sefa, bu sezon Altay defansının önemli isimlerinden biri olacak.


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Kaynak: DHA

Şanlıurfaspor, Sefa Özdemir, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'da Sefa lige hazır - Son Dakika

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