İzmir'in Altınordu'suna sağlıklı güvence - Son Dakika
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İzmir'in Altınordu'suna sağlıklı güvence

24.08.2022 10:50
İzmir'in Altınordu'suna sağlıklı güvence

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu Spor Kulübü'nün, 2022 - 2023 sezonu için Medicana International İzmir Hastanesi ile olan sağlık sponsorluğu sözleşmesi yenilendi.

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu Spor Kulübü'nün, 2022 - 2023 sezonu için Medicana International İzmir Hastanesi ile olan sağlık sponsorluğu sözleşmesi yenilendi. Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, sporcu sağlığı konusunda sağlam bir yol arkadaşı ile yol aldıklarını belirtirken, Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ulvi Ünal ise Türk futbolunun geleceğine önemli yatırımlar yapan Altınordu Futbol Kulübü'nün sadece bir kulüp değil, bir futbol eğitim tesisi, bir yaşam tarzı olduğuna dikkat çekti.

Altınordu Futbol Kulübü ve Medicana International İzmir Hastanesi yeni sezonda da güçlerini birleştirdi. Özellikle altyapı başarılarıyla adından söz ettiren Altınordu Futbol Kulübü'nün Spor Toto 1'inci Lig 2022-2023 sezonu boyunca ihtiyaç duyacakları tüm sağlık sorunları için Medicana International İzmir Hastanesi sponsor oldu. Medicana International İzmir Hastanesi'nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Seyit Mehmet Özkan, sporcu sağlığının, profesyonel futbol sektöründe en önde gelen destek unsurlarından biri olmasına rağmen, kulüplerin bu konuda yatırım yapmadığına vurgu yaptı. "BİRLİKTELİK İÇİN MUTLUYUM"Özkan, "Medicana Sağlık Grubu, hem A takımımıza hem de akademiye destek veriyor. Bu bizler için çok önemli. Biz fiziki temasa dayalı spor yapıyoruz. Sakatlıklarımız da çoğunlukla oluyor. Bütün bir yıl boyunca çocuklarımıza ve A takımına sabırla destek veren tüm Medicana çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Bu sezon da birlikte olacağımız için mutluyuz" dedi. EN KÖKLÜ KULÜPLERDEN Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ulvi Ünal ise Medicana Sağlık Grubu'nu temsilen, Altınordu Futbol Kulübü çatısı atında olmaktan çok mutlu olduklarını ifade ederek, Altınordu Futbol Kulübü'nün, sadece İzmir'in değil, Türkiye'nin en köklü kulüplerinden biri olduğunu söyledi. "ALTINORDU YAŞAM TARZI"Ünal, "Az çok futboldan anlayan hemen herkesin önünde saygı ile eğildiği, felsefesi olan, Cumhuriyetle yaşıt bir kulüp. Cumhuriyet'in ilk kulübü ve Cumhuriyet'in çocukları da burada. Göğsümüzü kabartan bir tablo. Altınordu sadece kulüp değil bir yaşam tarzı" dedi. "BİR HAYALİM VAR"

İzmir'in tüm spor kulüplerine sağlık sponsorluğu desteği verdiklerinin altını çizen Ünal, "Benim bir hayalim var. Bu spor kulüplerinin hepsinin bir arada olduğu bir sosyal sorumluluk projesinin altına imza atmak istiyorum. Herkes bir arada olsun, biz de ön ayak olalım. Bu sene bu hayalimi hayata geçirmek istiyorum" diye konuştu. Altınordu A takımı oyuncuları da sağlık muayenesinden geçti.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Altınordu, Futbol, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir'in Altınordu'suna sağlıklı güvence - Son Dakika

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