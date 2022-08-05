Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz Ercan Coşkun'un transferi için Ümraniyespor ile anlaşmaya varmıştır. 27 yaşındaki defans oyuncusu, kendisini 2 yıllığına yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı attı. Ercan Coşkun'a 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

Ercan Coşkun, Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Çaykur Rizespor, Ercan Coşkun'u renklerine kattı - Son Dakika

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