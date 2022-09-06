Göztepe'de Ali Akman istediği gibi başlayamadı - Son Dakika
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Göztepe'de Ali Akman istediği gibi başlayamadı

06.09.2022 11:36
Göztepe'de Ali Akman istediği gibi başlayamadı

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe'nin yaz dönemindeki flaş transferlerinden biri olan golcü Ali Akman, sezona istediği gibi başlayamadı.

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe'nin yaz dönemindeki flaş transferlerinden biri olan golcü Ali Akman, sezona istediği gibi başlayamadı. Genç yaşında Bursaspor'dan Almanya'ya transfer olup, bir dönem adı Galatasaray'la anılmasına rağmen Göz-Göz'e imza atan genç golcü, 4 haftada sadece 2 maça çıktı. Yaşadığı sakatlık nedeniyle 2 maçı kaçıran Ali Akman, şu ana kadar ilk 11'de süre alamadı.

Ligin ilk maçında Sakaryaspor'a karşı 8, 2'nci haftada ise Erzurumspor FK müsabakasında 16 dakika görev alabilen 20 yaşındaki oyuncu, Beyçimento Bandırmaspor ve Gençlerbirliği maçlarında oynayamadı. Henüz tam hazır olmadığı öğrenilen Ali Akman'ın tedavisinin tüm hızıyla sürdüğü bildirildi. Cuma günü Beybipilç Boluspor'la deplasmanda oynanacak maça yetiştirilmeye çalışılan Ali Akman'ın iyileşse dahi yine müsabakaya yedek başlaması bekleniyor.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Bursaspor, Ali Akman, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'de Ali Akman istediği gibi başlayamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Göztepe'de Ali Akman istediği gibi başlayamadı - Son Dakika
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