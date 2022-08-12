Manisa FK sezonu evinde açacak - Son Dakika
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Manisa FK sezonu evinde açacak

12.08.2022 10:40
Manisa FK sezonu evinde açacak

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, yenilediği kadrosuyla yarın sezonun ilk haftasında evinde Boluspor'la karşı karşıya gelecek.

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, yenilediği kadrosuyla yarın sezonun ilk haftasında evinde Boluspor'la karşı karşıya gelecek. Mümin Özkasap Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada Adem Cinek düdük çalacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı tribün 30, misafir tribün 25 ve kale arkası 20 TL olarak belirlendi. Teknik direktör Levent Eriş, sezona galibiyetle başlayacaklarına inandığını söyledi. Deneyimli teknik adam, "İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Çalışmalarımızın karşılığını alacağız" yorumunu yaptı.

Manisa FK, Boluspor randevusu sonrası ligde ikinci haftayı ise bay takım olarak geçecek.


- Manisa
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Kaynak: DHA

Boluspor, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa FK sezonu evinde açacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa FK sezonu evinde açacak - Son Dakika
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