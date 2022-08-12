SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, yenilediği kadrosuyla yarın sezonun ilk haftasında evinde Boluspor 'la karşı karşıya gelecek. Mümin Özkasap Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada Adem Cinek düdük çalacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı tribün 30, misafir tribün 25 ve kale arkası 20 TL olarak belirlendi. Teknik direktör Levent Eriş, sezona galibiyetle başlayacaklarına inandığını söyledi. Deneyimli teknik adam, "İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Çalışmalarımızın karşılığını alacağız" yorumunu yaptı.

Kaynak: DHA

Boluspor, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Manisa FK sezonu evinde açacak - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.