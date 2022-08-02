Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman: İşimizin kolay olmadığının bilincindeyiz - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman: İşimizin kolay olmadığının bilincindeyiz

02.08.2022 16:51
Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman: İşimizin kolay olmadığının bilincindeyiz

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Hacı Ahmet Yaman, "İşimizin kolay olmadığının bilincindeyiz.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Hacı Ahmet Yaman, "İşimizin kolay olmadığının bilincindeyiz. Ancak bu göreve geldiğimiz günden bu yana bütün çevrelerde, ilimiz yöneticilerinde, kulüp çalışanlarında, yönetim kurulumuzda, oyuncularımızda ve taraftarlarımızda heyecan oluştuğunu görmek bana umut veriyor" dedi.

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Hacı Ahmet Yaman, yönetimi ile birlikte Nurettin Soykan Tesisleri'nde gazeteciler ile bir araya geldi. Toplantıda, yönetim kurulu kendilerini tanıttıktan sonra kulübün borçları konuşuldu. Kulüp borcunun 300 ile 400 milyon lira arasında olduğu açıklandı. Kulüp Başkanı Hacı Ahmet Yaman, kulübün kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Göreve gelirken, görevimizin sadece futbol kulübünün başına gelmek olmadığı bilinciyle geldik. Yapacağımız işin kolay olmayacağının farkındaydık. Yapmış olduğumuz değerlendirmelerle Malatyaspor Kulübünün içinde bulunduğu durumun iç açıcı olmadığını biliyorduk. Ancak kısa zaman içinde kulübümüzün durumunun çok daha vahim olduğunu gördük. Bu tablo bizim daha çok çalışmamız gerektiğini söylüyordu. Bütün bu olumsuzluklarla beraber çok büyük iki avantajımızın olduğunu da gördük. Bunlardan birincisi ekip arkadaşlarımızın sahip oldukları inanç ve çalışma gayretiydi. İkincisi ise bütün camianın başarı özlemiydi. Ben, ekibim ve yönetimim sorunların içinde kalmak ya da sorumlularla kavga etmek için gelmedik. Çözüm odaklı hareket edeceğiz. Malatya ve Malatyaspor için 'bende bir taş koymak istiyorum' diyen paydaşlarla birlikte yürümek için çıktık yola. Tek yürekle canı gönülden 'ben de varım' diyen herkese kapımız açık. Kulübümüzü, dünya çapında başarılı, saygın, istikrarlı ve altyapısı güçlü kulüp haline getirmek adına önce şeffaf yönetim anlayışını benimseyerek bütün çevrelere güven vermek istiyoruz. Bütün paydaşlarımızla uyum içerisinde çalışmak istiyoruz. İşimizin kolay olmadığının bilincindeyiz. Ancak bu göreve geldiğimiz günden bu yana bütün çevrelerde, ilimiz yöneticilerinde, kulüp çalışanlarında, yönetim kurulumuzda, oyuncularımızda ve taraftarlarımızda heyecan oluştuğunu görmek bana umut veriyor. Adım adım sorunları çözerek ilerliyoruz. Koyduğumuz hedefe şimdi yeni bir sayfa açma zamanı. Birlik olma zamanı. Sorumluluk alma zamanı. Bu bağlamda bize desteklerini esirgemeyen valimiz, belediye başkanımız, iş dünyası temsilcilerimiz ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu desteklerinin devam etmesini diliyorum" diye konuştu.

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Kayserispor hazırlık maçında Yeni Malatyaspor'u mağlup etti Kayserispor hazırlık maçında Yeni Malatyaspor'u mağlup etti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman: İşimizin kolay olmadığının bilincindeyiz - Son Dakika

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