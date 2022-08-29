Altay tepetaklak oldu - Son Dakika
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Altay tepetaklak oldu

29.08.2022 10:37
Altay tepetaklak oldu

Spor Toto 1'inci Lig'in 3'üncü haftasında evinde Ankara Keçiörengücü'ne 3-1 yenilerek henüz puanla tanışamayan Altay, 2022-2023 sezonuna büyük hayal kırıklığı ile başladı.

Spor Toto 1'inci Lig'in 3'üncü haftasında evinde Ankara Keçiörengücü'ne 3-1 yenilerek henüz puanla tanışamayan Altay, 2022-2023 sezonuna büyük hayal kırıklığı ile başladı. Geçen sezon Süper Lig'e veda eden, 400 milyon TL borcu olan ve yasak nedeniyle transfer yapamayan siyah-beyazlılar, taraftarlarına ilk 3 hafta sonunda büyük üzüntü yaşattı. Ligde puanla tanışamayan tek takım olan siyah-beyazlılarda tribünler teknik direktör Sinan Kaloğlu'nu istifaya davet etti. Yılport Samsunspor ve Pendikspor'un ardından Ankara Keçiörengücü'ne de mağlup olan Altay'da takımın oynadığı futbol gelecek adına umut vermedi.

Pendikspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Keçiörengücü maçında cezalı olan Sinan Kaloğlu'nun yardımcısı Sefer Yılmaz yaptığı açıklamada henüz takımın hazır olmadığını söyledi. Camiadan sabır isteyen Yılmaz, "Skor için taraftarımızdan özür diliyoruz. Taraftarımıza galibiyet hediye etmek istiyorduk, onları da anlıyoruz ama bizim de zor bir dönemden geçtiğimiz belli. Hazır olmamız belki 1-2 hafta daha sürecek. Taraftarımız sabretsin. Yeni katılan arkadaşlarımız form durumunu yükselttiğinde istediğimiz yere geleceğiz. Tüm camiadan skor için özür diliyoruz" dedi.


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Kaynak: DHA

Ankara, Altay, Spor, Son Dakika

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