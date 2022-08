Pendikspor maçının ardından

Spor Toto 1'inci Lig'in 3'üncü haftasında Gençlerbirliği, sahasında Pendikspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Oyuncularının ortaya koyduğu oyundan memnun olduğunu ifade eden Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Gayet iyi oynadığımızı düşünüyoruz. 5 dakikada 2 gol yedik. Kaçırdığımız pozisyonlar oldu. Kadromuz dar olduğu için oyuna hamle gücümüz olmuyor. Rakibin devre arası oyuncu müdahalelerine cevap veremedik. Oyuncularımın istediğinden ve tempolarından oldukça memnunum" dedi.

"KULÜP ADINA HER ŞEYİMİZİ ORTAYA KOYUYORUZ"Gençlerbirliği camiasına seslenen Diyadin, transfer yasağının bir an önce kaldırılması gerektiğini ifade ederek, "Önde gelenlerin bir araya gelmesi lazım. Bu çocuklar ve bizler kulüp adına, forma adına her şeyimizi ortaya koyuyoruz. Onlara destek verecek oyuncuların kadroya katılmaları gerekir" diye konuştu.OSMAN ÖZKÖYLÜ: ÇOK ÖNEMLİ BİR DEPLASMAN GALİBİYETİ ALDIK

Zor bir deplasmanda iyi bir takıma karşı 3 puan kazandıklarını ifade eden Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Maçın başında yediğimiz gol bizi sarstı. Oyunun devamında cesaretle skorun altından kalmak için elimizden yaptık. İlk yarı da planladığımız şeyleri yapamadık. Üretkenliği sağlayamadık. İkinci yarıdaki değişikliklerle gelen oyun tempomuz çok iyi oldu. Bulduğumuz iki golle öne geçtik. Her şeye rağmen çok önemli bir deplasman galibiyeti aldık. Bundan sonra önümüzdeki Boluspor maçına bakacağız" ifadelerini kullandı.