Manisa FK, Fransız stoper aldı - Son Dakika
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Manisa FK, Fransız stoper aldı

03.08.2022 15:40
Manisa FK, Fransız stoper aldı

SPOR Toto 1'inci Lig kulüplerinden Manisa Futbol Kulübü, Fransız stoper Alioune Ba ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

SPOR Toto 1'inci Lig kulüplerinden Manisa Futbol Kulübü, Fransız stoper Alioune Ba ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Fikri Bayrıl Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine Başkan Mevlüt Aktan katıldı. Manisa kulübünde çok sıcak karşılandığını dile getiren 32 yaşındaki Ba, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Takımım için elimden geleni yapacağım. Adaptasyon sürecini hızla geçip takımım için mücadele etmek istiyorum. Hedefimiz bir üst lige çıkmak. Umarım çok güzel bir sezon geçiririz" dedi.

Futbola başladığı Viry-Chatillon'da profesyonel olan Alioune Ba, daha sonra ülkesinde Amiens, Quevilly Rouen, Stade Lavallois, Orleans ve Dunkerque formaları giydi.


- Manisa
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Kaynak: DHA

Manisa, Spor, Son Dakika

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