Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 Tuzlaspor: 1

90. dakikada Tuzlaspor'un kullandığı kornerde defanstan dönen topu Posmac kontrol etti. Ardından Posmac düzgün bir vuruşla topu doksana gönderdi. 1-1

36. dakikada Adanaspor 'un kullandığı serbest vuruşta top defanstan döndü. İsmail Erdoğan araya girmek isterken, Sedat'ın ceza alanında yaptığı hareket e hakem penaltı verdi. Topun başına geçen Samet Ali'nin vuruşunda kaleci Mikuliç uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

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