Üye Girişi
Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 1 Gençlerbirliği: 2 - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 1 Gençlerbirliği: 2

11.02.2022 18:01
Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 1 Gençlerbirliği: 2

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Altınordu, sahasında karşı karşıya geldiği Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu.

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Altınordu, sahasında karşı karşıya geldiği Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

4. dakikada Altınordu savunmasının pas hatasında ceza sahası dışında topla buluşan Eleke, topu ceza sahasına sürerek kaleci ile karşı karşıya kaldı. Eleke'nin şutunu Altınordu kalecisi Ali Emre kurtardı.

15. dakikada orta alandan gelişen Altınordu atağında topla Gençlerbirliği ceza sahasına giren Kenan Fakılı'nın sert şutunu, Gençlerbirliği kalecisi Ramazan Köse kurtardı.

25. dakikada Altınordu'nun ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta barajdan dönen top Ali Dere'nin önünde kaldı. Ali Dere'nin sert şutunda savunmadan dönen top bu sefer Recep Aydın'ın önünde kaldı. Recep Aydın'ın yaptığı vuruşla meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

45. dakikada orta alandan yüklenen Gençlerbirliği'nde ceza yayı önünde topla buluşan Belyaev'in sert şutunu kaleci Ali Emre kornere çeldi.

45+1. dakikada sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Ömürcan'ın ortasına gelişine vole vuruşu yapan Lima, topu filelerle buluşturdu. 1-1

57. dakikada sağ kanattan atak yapan Gençlerbirliği'nde Barış'ın ara pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Eleke, kaleciyi çalımlayarak topu ağlara gönderdi. 1-2

67. dakikada sol kanattan gelişen Altınordu atağında Ahmet İlhan'ın ortasına kafa vuruşu yapan Recep'in pozisyonunda kaleci Ramazan topun sahibi oldu.

86. dakikada orta alandan yüklenen Altınordu'da, Feytullah ceza sahası yayı içerisinde topu sağına çekerek kaleye vurdu, kaleci Ramazan topu kurtardı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Muhammet Ali Meteoğlu xx, Gökhan Memişoğlu xx, Özcan Sultanoğlu xx

Altınordu: Ali Emre xx, Furkan Metin xx, Erdi x, Volkan x (Metehan Yılmaz dk. 60 x), Ali Dere xx, Kubilay x, Recep xx (Şeref dk. 78 x), Kürşad x (Muzaffer dk. 46 x), Ahmet İlhan xx, Kenan x (Feytullah dk. 69 x), Hüsamettin x

Yedekler: Serhat, Rıdvan, Sami Satılmış, Yusuf Can, Rahmi, Anıl

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Gençlerbirliği: Ramazan xx, Metehan Mert xx, Serdarcan xx (Rahmetullah dk. 89 ?), Gökhan xx, Muhammed xx, Belyaev xx (Musa dk. 76 x), Grechyskin xx, Lima xxx, Barış xx, Ömürcan xx (Mert dk. 89 ?), Eleke xxx (İlker dk. 90+2 ?)

Yedekler: Übeyd, Arda, Abdullah, Furkan Şeker, Lualua, Sami Gökhan

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Goller: Recep (dk. 25)(Altınordu), Lima (dk. 45), Eleke (dk. 57) (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: Metin Diyadin (Teknik direktör), Eleke, Lima (Gençlerbirliği), Furkan Metin (Altınordu) - İZMİR

Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 1 Gençlerbirliği: 2
Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 1 Gençlerbirliği: 2
Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 1 Gençlerbirliği: 2
Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 1 Gençlerbirliği: 2
Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 1 Gençlerbirliği: 2
Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 1 Gençlerbirliği: 2
Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 1 Gençlerbirliği: 2
Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 1 Gençlerbirliği: 2
Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 1 Gençlerbirliği: 2
Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 1 Gençlerbirliği: 2
Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 1 Gençlerbirliği: 2
Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 1 Gençlerbirliği: 2
Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 1 Gençlerbirliği: 2
Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 1 Gençlerbirliği: 2

YORUMLAR
500

Gençlerbirliği, Spor Toto, Altınordu, Ali Emre, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 1 Gençlerbirliği: 2 - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
17:46 Halil Falyalı ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu suikastları bağlantılı mı? Mustafa Söylemez'in avukatı konuştu
17:44 Altının kilogramı 794 bin liraya çıktı
17:43 Gülben Ergen itiraz edip engelledi! Erhan Çelik'in beraat kararı rafa kaldırıldı
17:40 Fransızların Macron'un karizmasını düzeltme uğraşı! Günler sonra gelen masa savunması şaşırttı
17:32 CHP'li Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun "Fatura ödemeyeceğim" çıkışıyla ilgili konuştu: Bizim anlayışımızda zulme karşı çıkmamak da zulümdür
17:30 Beşiktaş'ta büyük zarar! Süper Lig'deki 15 takımın değerine bedel fatura
16:39 Bakan Dönmez'den elektrik zirvesi sonrası açılama: Uyarılarımızı yaptık
16:28 Meksika'da polis memurları güpegündüz ekip aracında ilişkiye girdi
16:18 Arka Sokaklar'da bugün neler olacak? Engin Müdürün katilleri bulunacak mı?
16:14 Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Yıl sonunda yüzde 24'lere inecek, 2023 Mayıs itibarıyla da tek haneli rakamlara düşecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 18:16:28. #1.13#
SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 1 Gençlerbirliği: 2 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement