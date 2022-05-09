Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 2 Manisa FK: 1 - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 2 Manisa FK: 1

09.05.2022 00:57
Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 2 Manisa FK: 1

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Manisa Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Manisa Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

28. dakikada Manisa FK, Okan'ın ceza sahası içerisinde düşürülmesi sonucu penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Gakpa topu filelere yolladı. 0-1

30. dakikada Manisa FK defansının uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası önünde buluşan Olawoyin, bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-1

41. dakikada Manisa FK defasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Olawoyin'in şutunda kaleci Ömer gole izin vermedi.

82. dakikada sol kanattan ceza sahasın sokulan Ali Yavuz Kol'un ortasında Eze düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 2-1

85. dakikada Manisa FK atağında sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Anıl Koç'un kafa vuruşunda kaleci Metin gole izin vermedi.

Stat: Aktepe

Hakemler: Furkan Aksuoğlu xx, Deniz Turgut xx, Burak Cansız xx

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Abdulkadir Korkut xx (Erkam Reşmen dk. 79 x) Mehmet Tayfun Dingil xx, Taha Batuhan Yayıkcı xx, Muharrem Cinan xx, Taşkın Çalış xx (Uğur Utlu dk. 88 ?) Olawoyin xx, Aykut Çeviker xx (Ali Yavuz Kol dk. 73 xx) Alhassan xx, Uzodimma xx (Hamza Gür dk. 88 ?) Eze xx

Yedekler: Boran Güngör, Fatih Selimhan Solmaz, Manaj, Ackah

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Manisa FK: Ömer Kahveci xx, Bedirhan Altunbaş xx, Sadi Karaduman xx (Erhan Çelenk dk. 46 xx) Landre xx, Çağrı Giritlioğlu xx, Hakan Barış xx, Yasin Pehlivan xx (Ouambe dk. 73 xx) Gakpa xx, Veli Çetin xx, Okan Eken xx (Ozegovic dk. 68 xx) Diallo xx (Anıl Koç dk. 46 xx)

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Samet Karabatak, Yiğit Kerem, Arda Çolak, Özgür Çek

Teknik Direktör: Turgay Altay

Goller: Gakpa (dk. 28) (Manisa FK), Olawoyin (dk. 30), Eze (dk. 82) (Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Batuhan Yayıkcı, Muharrem Cinan, Hamza Gür (Keçiörengücü), Bedirhan Altunbaş, Veli Çetin (Manisa FK) - ANKARA

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KEÇİÖRENGÜCÜ, Spor Toto, Ankara, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 2 Manisa FK: 1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 2 Manisa FK: 1 - Son Dakika
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