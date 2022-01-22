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Spor Toto 1. Lig: Ankaragücü 2 Denizlispor 1 - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig: Ankaragücü 2 Denizlispor 1

22.01.2022 21:17
Spor Toto 1. Lig: Ankaragücü 2 Denizlispor 1

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşan Denizlispor 2-1'lik mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşan Denizlispor 2-1'lik mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçtan dakikalar

5. dakikada Ankaragücü ceza sahası yayının önünde Derdiyok'un kullandığı serbest vuruş barajdan geri döndü. Geri dönen topa vuran Çetin'in şutu yan ağlarda kaldı

22. dakikada Ankaragücü'nün kullandığı köşe vuruşu sonrasında Denizlispor kontra atak fırsatı buldu. İlhan Depe rakip ceza sahasına gönderilen topa hareketlenerek ilerde Ankaragücü savunmasını boş yakaladı. Kalesinden ayrılan Akın'ı geçen Depe, ceza sahası içinde Güreler'in müdahalesine yakalandı ve top dışarı gitti.

58. dakikada Ankaragücü'nde köşe vuruşunu Şahverdi'nin ortası Güneren ile buluştu. Güneren'in ceza sahası içinden yaptığı vuruşu Denizlispor savunması çizgi üzerinden çıkarttı. Ceza sahası dışında savunmadan dönen topu Ariyibi topu tekrar Güneren'le buluşturdu. Ceza sahası içinden yaptığı şutta Güneren meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

69. dakikada Çeçenoğlu'nun ceza sahasından Ankaragücü savunmasının arkasına açtığı ortaya kafa ile karşılık veren Yılmaz topu filelere gönderdi. 1-1

90+2. dakikada köşe vuruşu kazanan Ankaragücü'nde topun başına Acar geçti. Ceza sahasının içene açtığı ortaya yükselen Osmanoğlu topu arka direğe gönderdi. Yerden seken topa kafa ile vuran Abdioğlu meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. 2-1

Stat: Eryaman

Hakemler: Oğuzhan Çakır xx, Baran Eraslan xx, Sezgin Çınar xx, Ahmet Ecevit xx

Ankaragücü: Akın Alkan xx, Yasin Güreler xx, Sinan Osmanoğlu xx, Yusuf Abdioğlu xx, Mehmet Murat Uçar xx, Abdullah Durak xx (Alperen Babacan dk. 90 ?), Ariyibi xx, Şahverdi Çetin xx (Hasan Hüseyin Acar dk. 75 x), Ali Kaan Güneren xx (İshak Çakmak dk. 63 x), Cem Ekinci xx (Bartolomeu dk. 63 x), Eren Derdiyok xx

Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Erdi Dikmen, Muhammed Yasir Karabay, Ulaş Yılmaz, Atakan Dama, Arda Kumru

Teknik Sorumlu: Mustafa Dalcı

Denizlispor: Abdulkadir Sünger xx, Gökhan Süzen xx, Schwechlen xx, Oğuz Yılmaz xx, Emre Sağlık xx (Bünyamin Balat dk 74 x), Muhammed Gönülaçar xx (Djedje dk. 66 x), Darri xx, Özer Özdemir xx, Mustafa Çeçenoğlu xx, İlhan Depe xx (Muhammet Özkal dk. 90 ?), Ömer Şişmanoğlu xx

Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Asım Hamzaçebi, Bekir Türaç Böke, Erdal Akdarı, Burak Gümüştaş, Muhammed Eren Kırkyolcu

Teknik Sorumlu: Fatih Teke

Goller: Ali Kaan Güneren (dk. 58), Yusuf Abdioğlu (dk. 90+2) (Ankaragücü), Oğuz Yılmaz (dk. 68) (Denizlispor)

Sarı Kartlar: İlhan Depe, Mustafa Çeçenoğlu, Abdulkadir Sünger, Schwechlen (Denizlispor) - DENİZLİ

Spor Toto 1. Lig: Ankaragücü 2 Denizlispor 1
Spor Toto 1. Lig: Ankaragücü 2 Denizlispor 1
Spor Toto 1. Lig: Ankaragücü 2 Denizlispor 1
Spor Toto 1. Lig: Ankaragücü 2 Denizlispor 1
Spor Toto 1. Lig: Ankaragücü 2 Denizlispor 1
Spor Toto 1. Lig: Ankaragücü 2 Denizlispor 1
Spor Toto 1. Lig: Ankaragücü 2 Denizlispor 1
Spor Toto 1. Lig: Ankaragücü 2 Denizlispor 1
Spor Toto 1. Lig: Ankaragücü 2 Denizlispor 1
Spor Toto 1. Lig: Ankaragücü 2 Denizlispor 1
Spor Toto 1. Lig: Ankaragücü 2 Denizlispor 1
Spor Toto 1. Lig: Ankaragücü 2 Denizlispor 1

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Denizlispor, Ankaragücü, İlhan Depe, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Ankaragücü 2 Denizlispor 1 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Ankaragücü 2 Denizlispor 1 - Son Dakika
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