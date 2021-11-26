Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 0 Manisa FK: 0

Yedekler: Samet Karabatak, Sertaç Çam, de Sauzo, Yiğit Kerem, Efe Taylan Tunkara

56. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Foxi Ketheovama'nın pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Mahatma Otoo'nun şutunu kaleci Muhammed Birkan'da kontrolünde auta çıktı.

51. dakikada Batuhan İşçilerin kaleciye verdiği geri pasa Anıl Koç'tan önce Kaleci Atilla Özmen yatarak, mutlak bir golü önledi.

42. dakikada Balıkesirspor atağında Nwankwo'nun ara pası ile buluşan İbrahim Halil'in şutunu Manisa defansı kornere çeldi.

Spor Toto 1. Lig'in 14. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Manisa FK karşılaştı. Müsabaka 0-0 beraberlikle bitti.

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