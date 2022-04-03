Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 BB Erzurumspor: 5 - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 BB Erzurumspor: 5

03.04.2022 18:22
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 BB Erzurumspor: 5

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Balıkesirspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 5-1 mağlup oldu.

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Balıkesirspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 5-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

11. dakikada Olanare'nin ceza sahası dışından sert şutunda top ağlara gitti. 0-1

26. dakikada Emircan Altıntaş'ın ortasında ceza sahası içinde Eren Tozlu'nun kafa vuruşunu kaleci Yiğitcan çıkardı. Seken topu Olanare tamamladı. 0-2

47. dakikada savunmanın arkasına sarkan Mücahit Albayrak çaprazdan sert vuruşunda top filelerle buluştu. 0-3

52. dakikada Alican Özfesli'nin ortasında ceza sahası içinde Eren Tozlu kafayla topu ağlara gönderdi. 0-4

55.dakikada Mücahit'in pasında topla buluşan Emircan Altıntaş'ın şutu direkten döndü.

65. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Olanare, şık bir vuruşla hat-trick yaparken, takımının da 5. golünü kaydetti. 0-5

81.dakikada Oğuzhan, Aly Malle'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Kazanılan penaltı vuruşunu Batuhan İşçiler filelere gönderdi. 1-5

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Can Cengiz xx, Mehmet Kapluhan xx, Murat Temel xx

Balıkesirspor: Yiğithan Kır x, Erdem Gökçe x, Sedat Dursun x (Cumali Bişi dk. 46 x), Doğa İşeri x (Berat Aydoğdu dk. 82 ?), Foxi Kethevoama xx (Birol Parlak dk. 71 x), Cedric Kore x (Muhammet Ali Doğan dk. 71 x), Mahatma Otoo x (Oğuzhan Aynaoğlu dk. 46 x), Abraham Nwankwo xx, Batuhan İşçiler x, Halil İbrahim Çolak xx, Peter Ambrose xx

Yedekler: Yasin Yiğit Berber, Alperen Erdinç, Anıl Taşdemir, Roman Bezjak, Oltion Bilallı

Teknik Direktör: Giray Bulak

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Jakub Szumski xx, Mustafa Akbaş xx (Hasan Batuhan Artarslan dk. 65 xx), Gökhan Kardeş xx, Emircan Altıntaş xx, Mustafa Yumlu xx (Eyüp Oskan dk. 70 x), Aaron Samuel Olanare xxxx, Martin Hasek xx (Alican Özfesli dk. 49 xx), Orhan Ovakcıklı xx, Eren Tozlu xx (Hüseyin Mevlütoğlu dk. 65 x), Mücahit Albayrak xxx (Aly Malle dk. 68 xx), Lameira xx

Yedekler: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Süleyman Koç, Gökhan Alsan, Oltan Karakullukçu

Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer

Goller: Aaron Samuel Olanare (dk. 11, 26 ve 65), Mücahit Albayrak (dk. 47), Eren Tozlu (dk. 52) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Batuhan İşçiler (dk. 82 pen.) (Balıkesirspor)

Kırmızı kart: Abraham Nwankwo (dk. 90) (Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Mahatma Oto'o, Peter Ambrose (Balıkesirspor), Mustafa Akbaş (Büyükşehir Belediye Erzurumspor) - BALIKESİR

Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 BB Erzurumspor: 5
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 BB Erzurumspor: 5
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 BB Erzurumspor: 5
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 BB Erzurumspor: 5
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 BB Erzurumspor: 5
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 BB Erzurumspor: 5
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 BB Erzurumspor: 5
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 BB Erzurumspor: 5
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 BB Erzurumspor: 5
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 BB Erzurumspor: 5

YORUMLAR
500
Altınordu seriyi sürdürecek Altınordu seriyi sürdürecek Altınordu ilk peşinde Altınordu ilk peşinde

Erzurumspor Kulübü, Balıkesirspor, Eren Tozlu, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 BB Erzurumspor: 5 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 BB Erzurumspor: 5 - Son Dakika
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