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Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 3 Altınordu: 4 - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 3 Altınordu: 4

18.12.2021 21:41
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 3 Altınordu: 4

Spor Toto 1. Lig'in 18. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Altınordu karşılaştı.

Spor Toto 1. Lig'in 18. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Altınordu karşılaştı. Müsabakayı deplasman takımı Altınordu 4-3 kazandı.

Maçtan dakikalar

1. dakikada gelişen Altınordu atağında Volkan'ın ceza sahası içine ortaladığı topa Kürşad'ın gelişine attığı şut kaleci Atilla'da kaldı.

18. dakikada ani gelişen Balıkesirspor atağında İbrahim Halil'in sert şutu Altınordu defansı tarafından uzaklaştırıldı dönen top Otoo'nun önünde kaldı. Mahatma Oto'un attığı gol Hakem Caner Ak tarafından ofsayt gerekçesi ile iptal edildi.

33. dakikada Cedric Kore ceza sahası içinde Ahmet Dereli'yi düşürünce hakem Caner Ak penaltı noktasını gösterdi.

34. dakikada kazanılan penaltı atışını Ahmet Dereli gole çevirdi. 0-1

36. dakikada Altınordu atağında Metehan Yılmaz'ın pası ile ceza sahası içine giren Ahmet Dereli topu ağlara gönderdi. 0-2

48. dakikada Erdem'in taç atışı ile ceza sahası içinde Mahatma Otoo'yu Ali Dere'nin yaptığı faule hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışı Anıl topu ağlarla buluşturdu. 1-2

50. dakikada ani gelişen Altınordu atağında Hüsamettin'in pası ile Ahmet Dereli topla ceza sahası içine girdi ve attığı şut ağlarla buluştu. 1-3

55. dakikada ani gelişen Balıkesirspor atağında Altınordu defansın uzaklaştıramadığı top Doğa'nın önünde kaldı. Doğa'nın şutu ağlarla buluştu. 2-3

80. dakikada Anıl'ın kullandığı kornerde İbrahim Halil'e yapılan faulde hakem penaltı noktasını gösterdi.

81. dakikada penaltı atışını kullanan Anıl'ın vuruşunda kale direğinden dönen topu Anıl tekrar ağlara gönderdi. 3-3

90+4. dakikada gelişen Altınordu atağında Ali Dere'nin ortasını Ahmet Dereli topu ağlarla buluşturdu. 3-4

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Caner Ak xx, Kemal Elmas xx, Cem Özbay xx

Balıkesirspor: Atilla Özmen x, Erdem Gökçe xx, Sedat Dursun xx, Batuhan İşçiler xx, Doğa İşeri xx, Anıl Taşdemir xxx, Cedric Kore xx (Oltion Bilalli dk. 71 x), Mahatma Otoo xx (Oğuz Han Aynaoğlu dk. 81 x), İbrahim Halil Çolak xx, Foxı Kethewoama xx (Muhammed Ali Doğan dk. 71 x), Cumali Bişi xx

Yedekler: Yiğithan Kır, Alperen Erdinç, Andaç Güleryüz, Cemal Kızılateş, Abdulkadir Özgen,, Hüseyin Karabey, Birol Parlak

Teknik sorumlu: İzzet Karakulak

Altınordu: Ali Emre Yanar xx, Volkan Fındıklı xx, Metehan Yılmaz xxx, Muzaffer Kocaer xxx (Recep Aydın dk. 78 ?), Ahmet Dereli xxxx, Ali Dere xx, Kürşad Sürmeli xx (Sami Satılmış dk. 46 x) (Yusuf Yalçın Arslan dk. 68 x), Furkan Metin xx, Kenan Fakılı xx (Feytullah Gürlük dk. 46 xx), Hüsamettin Yener xx, Rahmi Salih Kaya xx

Yedekler: Emirhan Emir, Serhat Öztaşdelen, Şeref Özcan, Rıdvan Koçak, Yusuf Can Esendemir, Anıl Arıcıoğlu

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Ahmet Dereli (dk. 33 pen, 36, 50 ve 90+4) (Altınordu), Anıl Taşdemir (dk. 47 pen. ve 81), Doğa İşeri (dk. 55) (Balıkesirspor)

Sarı kart: Metehan Yılmaz (Altınordu) - BALIKESİR

Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 3 Altınordu: 4
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 3 Altınordu: 4
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 3 Altınordu: 4
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 3 Altınordu: 4
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 3 Altınordu: 4
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 3 Altınordu: 4
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 3 Altınordu: 4
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 3 Altınordu: 4
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 3 Altınordu: 4
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 3 Altınordu: 4
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 3 Altınordu: 4
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 3 Altınordu: 4
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 3 Altınordu: 4
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 3 Altınordu: 4
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 3 Altınordu: 4
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 3 Altınordu: 4

Balıkesirspor, Altınordu, Spor Toto, Cedric, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 3 Altınordu: 4 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 3 Altınordu: 4 - Son Dakika
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