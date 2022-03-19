Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 Samsunspor: 2 ( Maç Sonucu) - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 Samsunspor: 2 ( Maç Sonucu)

19.03.2022 18:21
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 Samsunspor: 2 ( Maç Sonucu)

Spor Toto 1. Lig'in 29. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor evinde Samsunspor ile karşılaştı.

Spor Toto 1. Lig'in 29. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor evinde Samsunspor ile karşılaştı. Konuk ekip mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Maçtan Dakikalar

9.dakikada sol taraftan Mücahit'in ortasında iyi yükselen Olanare'nin kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı.

19. dakikada Yasin'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Osman'ın kafa vuruşu filelerle buluştu. 0-1

28. dakikada Orhan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Eren'in şutu kalecide kaldı.

43. dakikada Yasin'in sağ çaprazdan ceza sahasına girerken Mustafa Akbaş'ın eline top çarpması sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi.

45. dakikada penaltıda topun başına geçen Hasan, topu ağlarla buluşturdu. 0-2

77. dakikada Eren'in pasında topla buluşan Hüseyin'in sert şutu kalecide kaldı.

82. dakikada ceza sahasında yaşanan karambolde Eren'in pasında topla buluşan Süleyman'ın sert şutu ağlarla buluştu. 1-2

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Burak Pakkan xx, Serdar Diyadin xx, Ali Akkor xx

BB Erzurumspor: Szumski xx, Orhan xx(dk.62 Süleyman xxx), Mustafa Yumlu xx, Mustafa Akbaş xx, Mücahit xx, Estrela xx(dk.83 Alican ?), Gökhan Alsan xx(dk.62 Emircan xx), Hasek xx, Eren xx, Malle xx(dk.46 Gökhan Kardeş xx), Olanare xx( dk.62 Hüseyin xx)

Yedekler: Göktuğ, Oğuzhan, Ufuk, Shala, Eyüp,

Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer

Samsunspor: Nurullah xx, Ali Ülgen xx, Sheldon xx, Osman xxx, Soner xx, Berk xx, Hasan xxx(dk.90+2 Ensar ?), Yasin xx(dk.83 Kaymba ?), Tallo xx(dk.68 Yunus xx), Fofana xx( dk.46 Melih xx, (dk.90+2 Burak ?), Tomane xx

Yedekler: Aykut, Hüseyin, Tolcay, Muhammet Ali, Erald

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Goller: Osman (dk. 19), Hasan (dk. 45) (Samsunspor), Süleyman (dk. 82) (BB Erzurumspor)

Sarı kartlar: Olanare, Mustafa Yumlu, Estrela, Emircan (BB Erzurumspor), Soner, Osman, Nurullah ( Samsunspor) - ERZURUM

Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 Samsunspor: 2 ( Maç Sonucu)
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 Samsunspor: 2 ( Maç Sonucu)
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 Samsunspor: 2 ( Maç Sonucu)
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 Samsunspor: 2 ( Maç Sonucu)
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 Samsunspor: 2 ( Maç Sonucu)
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 Samsunspor: 2 ( Maç Sonucu)
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 Samsunspor: 2 ( Maç Sonucu)

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Erzurumspor Kulübü, Mustafa Akbaş, Samsunspor, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 Samsunspor: 2 ( Maç Sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 Samsunspor: 2 ( Maç Sonucu) - Son Dakika
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