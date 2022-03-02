Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 0 Tuzlaspor: 1 - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 0 Tuzlaspor: 1

02.03.2022 16:43
Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 0 Tuzlaspor: 1

Spor Toto 1. Lig'in 22. hafta erteleme maçında Boluspor, sahasında Tuzlaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Spor Toto 1. Lig'in 22. hafta erteleme maçında Boluspor, sahasında Tuzlaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

45. dakikada Diack'ın ceza sahası içinde pas verdiği Kutay Kurt'un kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutu kalecide kaldı.

79. dakikada Tuzlaspor'un kontra atağında topla buluşan Ezeh, ceza sahasında kaleci Kaan'ı çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Stadyum: Bolu Atatürk

Hakemler: Tarık Güldal xx, Murat Temel xx, Mert Bulut xx

Boluspor: Oğul Kaan Doğan xx, Mehmet Zahit Çınar xx, Fethi Özer xx, Emin Bayram xx, Abdurrahim Dursun xx (Ali Keten dk. 67 xx), Abdurrahman Canlı xx, Bertu Alican Özyürek xx (Tugay Kaçar dk. 74 xx), Roshi xxx, Gökhan Karadeniz xx, Bregu xx (Berk Yıldız dk. 74 xx), Kasongo xx

Yedekler: Dolunay Göl, Arda Şengül, Eray Ataseven, Novak, Talha Erdoğan, Erdem Can Polat, Arda Köksal,

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Tuzlaspor: Emre Koyuncu xx, Erhan Kartal xx, İsmail Konuk xx, Posmac xx, Ferhat Öztorun xx, Bardhi xx (Tayfun Aydoğan dk. 86 x), Rotman xx, Diack xx, Samet Asatekin xx (Safa Kınalı dk. 68 xx), Ezeh xxx (Metincan Cici dk. 86 ?), Kutay Kurt xx (Mustafa Emre Can dk. 90+7 ?)

Yedekler: Angeler, Gökhan Akkan, Çekdar Orhan

Teknik Direktör: Şenol Fidan

Goller: Ezeh (dk. 79) (Tuzlaspor)

Sarı Kart: Diack, Kutay Kurt (Tuzlaspor) - BOLU

Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 0 Tuzlaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 0 Tuzlaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 0 Tuzlaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 0 Tuzlaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 0 Tuzlaspor: 1

YORUMLAR
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Tuzlaspor, Spor Toto, Boluspor, Bolu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 0 Tuzlaspor: 1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 0 Tuzlaspor: 1 - Son Dakika
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