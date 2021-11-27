Üye Girişi
Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 3 Eyüpspor: 1 - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 3 Eyüpspor: 1

27.11.2021 18:08
Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 3 Eyüpspor: 1

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor-Eyüpspor karşılaşması ev sahibi takımın 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor- Eyüpspor karşılaşması ev sahibi takımın 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar

31. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kassongo'nun şutunda Mezague topu eliyle engelledi. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

33. dakikada penaltı atışını kullanan Bregu topu ağlara gönderdi. 1-0

42. dakikada orta sahada buluştuğu topla ceza sahası içine kadar giren Kassongo, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda top auta gönderdi.

45. dakikada Boluspor atağında ceza sahası içinde oluşan karambolde Kassongo'nun şutunda top ağlara gitti. 2-0

48. dakikada Boluspor atağında Kassongo'nun ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla auta çıktı.

51. dakikada ceza sahası içinde Abdurrahman Canlı'nın sert şutu kaleciden geri döndü. Dönen topa kafayla vuran Fethi'nin şutunda top auta çıktı.

55. dakikada Eyüpspor atağında Abdurrahman Canlı'nın ceza sahası içinde Dibba'ya müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi.

56. dakikada Eyüpspor'dan Umut Bulut'un kullandığı penaltı vuruşunda top ağlara gitti. 2-1

65. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Kassongo kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 3-1

Stat: Bolu Atatürk Stadyumu

Hakemler: Ramazan Keleş xx, Gökhan Memişoğlu xx, Sezgin Çınar xx

Boluspor: Selamani xx, Abdurrahim Dursun xx, Fethi Özer xx, Zahit Çınar xx, Ali Keten xx, Eray Ataseven xx (Diarrassouba dk. 90+2 ?), Bregu xxx (Arda Köksal dk. 90 ?), Kassongo xxx (Diyar Kaba dk. 90+2 ?), Abdurrahman Canlı xx, Alican Özyürek xx (Novak dk. 76 xx), Berk Yıldız xx (Hakan Bilgiç dk. 90 ?)

Yedekler: Ömer Alıcı,, Arda Şengül, Emin Bayram, Erkam Reşmen,, Talha Erdoğan,

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Eyüpspor: Çağlar Akbaba xx, Yalçın Kılınç xx, Mezague xx, Bülent Uzun xx, Uğur Akdemir xx, Mikail Okyar xx (Enes Keskin dk. 46 xx), Gökcan Kaya xx (Stancu dk. 75 xx), Timur Temeltaş xx (Taşkın İlter dk. 86 x), Umut Bulut xxx (Erencan Yardımcı dk. 86 x), Dibba xx, Cenk Alkılıç xx (Caner Hüseyin Bağ dk. 86 x)

Yedekler: Emrullah Salk, Mohammed, Muhammed Akarslan, Mete Kaan Demir,

Teknik Direktör: Zafer Turan

Goller: Bregu (dk. 33), Kassongo (dk. 45 ve 65) (Boluspor) Umut Bulut (dk. 56) (Eyüpspor)

Sarı Kartlar: Abdurrahim Dursun, Eray Ataseven (Boluspor), Enes Keskin, Mezague (Eyüpspor) - BOLU

Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 3 Eyüpspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 3 Eyüpspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 3 Eyüpspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 3 Eyüpspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 3 Eyüpspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 3 Eyüpspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 3 Eyüpspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 3 Eyüpspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 3 Eyüpspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 3 Eyüpspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 3 Eyüpspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 3 Eyüpspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 3 Eyüpspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 3 Eyüpspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 3 Eyüpspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 3 Eyüpspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 3 Eyüpspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 3 Eyüpspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 3 Eyüpspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 3 Eyüpspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 3 Eyüpspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 3 Eyüpspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 3 Eyüpspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 3 Eyüpspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 3 Eyüpspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 3 Eyüpspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 3 Eyüpspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 3 Eyüpspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 3 Eyüpspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 3 Eyüpspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 3 Eyüpspor: 1

Spor Toto, Eyüpspor, Boluspor, Bolu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 3 Eyüpspor: 1 - Son Dakika Spor


Son Dakika

Oğlu tarafından bıçaklanan baba: Dördüncü kez evlenmek isteyip para istedi 17:33 Oğlu tarafından bıçaklanan baba: Dördüncü kez evlenmek isteyip para istedi Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek 16:35 Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı! 15:30 İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek 14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek Müslüme'nin anneannesi konuştu: Biz şeriat altında yaşıyoruz, aklımı kaybedeceğim! 12:25 Müslüme'nin anneannesi konuştu: Biz şeriat altında yaşıyoruz, aklımı kaybedeceğim! Bu köyde soda çeşmeden akıyor! İçmesi bedava! 11:53 Bu köyde soda çeşmeden akıyor! İçmesi bedava!
Metro İstanbul açıkladı! Metro'daki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti? 11:33 Metro İstanbul açıkladı! Metro'daki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti? 20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı! 10:58 20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı!

Son Dakika Haberleri
18:39 Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı
18:15 Kılıçdaroğlu'nun "Mitingimizi yapacağız, herkes görecek" çıkışına Bakan Soylu'dan cevap
18:13 Çaykur Rizespor, sahasında Kayserispor'u tek golle geçti
18:01 Casusluktan gözaltına alınan DEVA Parti'li Metin Gürcan'la ilgili soruşturma derinleştirildi!
17:44 Beşiktaş-Giresunspor maçının ilk 11'leri belli oldu
17:42 Rusya'nın tüm dünyadan gizlediği ölümcül füze deneyi ortaya çıktı
17:24 HAK-İŞ: 'Yüksek maaş başka krizleri getirir mi?' sorusunu herkesin sorması gerekiyor
17:20 Berkan'ın performansı Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti! 140 milyon liralık teklifle geliyorlar
17:07 SİHA'ların Analiz takım lideri Tarık Kesekçi de vefat etti
17:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da 9 maddelik anlaşma imzalandı
Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı         
18:39
Polislerin şiddet uyguladığı video sosyal medyada olay yarattı Polislerin şiddet uyguladığı video sosyal medyada olay yarattı         
17:14
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı! Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı!         
16:05
Elazığ'da orkinos fotoğrafı kuyruğu! Kimileri korktu, kimileri sevdi! Elazığ'da orkinos fotoğrafı kuyruğu! Kimileri korktu, kimileri sevdi!         
15:00
Van Gölü'nün artık bir vaşağı var! Van Gölü'nün artık bir vaşağı var!         
14:26
Barajın suları çekildi! Mezarlıklar ortaya çıktı! Barajın suları çekildi! Mezarlıklar ortaya çıktı!         
12:24
Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış! Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış!         
11:51
Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına "Lütfen zamlarla ilgili benimle tartışmayın. Zamları ben yapmıyorum" notu astı! Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına "Lütfen zamlarla ilgili benimle tartışmayın. Zamları ben yapmıyorum" notu astı!         
11:17
Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür! Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür!         
10:35
Canlı yayında sinir krizi geçiren kadının kocasından 'reklam' gibi sözler: Kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar Canlı yayında sinir krizi geçiren kadının kocasından 'reklam' gibi sözler: Kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar         
09:40
Düğünlerin acıklı türküsünün dokunaklı hikayesi! "Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar" ne zaman doğdu? Düğünlerin acıklı türküsünün dokunaklı hikayesi! "Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar" ne zaman doğdu?         
09:26
Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar         
09:24
Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı         
08:58
Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti         
08:55
İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı! İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı!         
08:52
Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak         
07:25
Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi         
22:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2021 19:14:54. #1.13#
SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 3 Eyüpspor: 1 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement