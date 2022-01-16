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Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0 - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0

16.01.2022 20:09
Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırladı.

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırladı. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Erzurumspor'da Arvydas Novikovas, sağ kanattan ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.

8. dakikada sağ kanattan topu ceza sahasına doğru yollayan Namiq Alasqarov'un ortasında top kalenin hemen yanından dışarıya çıktı.

21. dakikada İsmail Yüksek, uzaktan sert şutunda top az farkla auta gitti.

23. dakikada Massimo Bruno'nun ceza sahasına ortasında Namiq Alasgarov'un kafa vuruşu direkten döndü.

28. dakikada Arvydas Novikovas, ceza sahası yayına kadar getirdiği topa sert vurdu. Kaleci Erhan Erentürk topu zorlukla çeldi.

44. dakikada İsmail Yüksek'in sol çaprazdan sert vuruşu üstten auta gitti.

49. dakikada sol çaprazdan ceza sahası içine sarkan Samuel Olanare'nin plase vuruşunda top kale direğinin hemen dibinden auta gitti.

67. dakikada Massimo Bruno'nun pasına iyi hareketlenen Namiq Alasgarov, sağ çaprazdan sert vurdu. Erzurumspor kalecisi Jakub Szumski topu zorlukla çeldi.

90+3. dakikada kalenin hemen önünde topla buluşan Namiq Alasgarov'un şutunda kaleci Szumski gole izin vermedi.

Stat: Bitci Timsah Park

Hakemler: Murat Erdoğan xxx, Ali Can Alp xxx, Suat Güz xxx

Bursaspor: Erhan Erentürk xxx, Onur Atasayar xxx, Mert Yılmaz xxx, Luka Capan xxx (Furkan Emre Ünver dk. 29 xx), Nicolas Zalazar xx, Kerem Şen xx (Reagy Ofosu dk. 56 xx), Burak Altıparmak xxxx, Massimo Bruno xxx (Hasan Ayaroğlu dk. 70 xx), İsmail Yüksek xxxx, Namiq Alasgarov xxxx, Batuhan Kör xx (Tim Matavz dk. 70 xx)

Yedekler: Canberk Yurdakul, Mehmet Erdem Uğurlu, Uğur Kaan Yıldız, Kubilay Sönmez, Tuğbey Akgün, Elton Acolatse

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Jakub Szumski xxxx, Ufuk Budak xxx, Mustafa Yumlu xxxx, Orhan Ovacıklı xxx, Mücahit Albayrak xxx, Emircan Altıntaş xxx, Herolind Shala xxx (Gökhan Alsan dk. 87 ?), Arvydas Novikovas xxx (Batuhan Artarslan dk. 76 xx), Alican Özfesli xx (Ahmet Canbaz dk. 63 xx), Estrela xxx, Aaron Olanare xxx

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Fırat Şaşi, Mikhael Rosheuvel, Oltan Karakullukçu, Eyüp Oskan

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Sarı Kartlar: Arvydas Novikovas, Emircan Altıntaş, Mustafa Yumlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), İsmail Yüksek, Batuhan Kör (Bursaspor) - BURSA

Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0

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Erzurumspor Kulübü, Spor Toto, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0 - Son Dakika
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