Spor Toto 1. Lig'de 36. hafta maçlarının programı açıklandı - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig'de 36. hafta maçlarının programı açıklandı

28.04.2022 15:14
Spor Toto 1. Lig'de 36. hafta maçlarının programı açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de 36. hafta maçlarının programı belli oldu.

Spor Toto 1. Lig'de 36. hafta maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre ligde 36. hafta karşılaşmalarının tamamı, 8 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

MKE Ankaragücü'nün bay geçeceği haftanın programı şöyle:

Beypiliç Boluspor-Yılport Samsunspor (Bolu Atatürk)

Altaş Denizlispor-NasaDoge Menemenspor (Denizli Atatürk)

Balıkesirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Balıkesir Atatürk)

Tuzlaspor- Eyüpspor (Atatürk Olimpiyat)

Kocaelispor- Altınordu (Kocaeli)

Ankara Keçiörengücü- Manisa FK (Aktepe)

İstanbulspor- Adanaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman)

Bursaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bitci Timsah Park)

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig'de 36. hafta maçlarının programı açıklandı - Son Dakika
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