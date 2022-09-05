Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 4. hafta maçları tamamlandı.

Haftanın kapanış müsabakasında Manisa FK, deplasmanda Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.

Sahasında Eyüpspor'u 3-0 yenen Bodrumspor, puanını 10'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Sonuçlar

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Göztepe- Gençlerbirliği: 0-0

Tuzlaspor-Erzurumspor FK: 4-1

Bodrumspor-Eyüpspor: 3-0

Yeni Malatyaspor- Çaykur Rizespor: 0-4

Pendikspor- Boluspor: 0-1

Ankara Keçiörengücü- Sakaryaspor: 2-1

Adanaspor- Altay: 1-1

Altaş Denizlispor-Beyçimento Bandırmaspor: 0-1

Yılport Samsunspor-Manisa FK: 0-1

Puan durumu

Ligde 4. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Kaynak: AA

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