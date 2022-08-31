Altınordu, Hasan Hüseyin Acar'ı transfer etti - Son Dakika
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Altınordu, Hasan Hüseyin Acar'ı transfer etti

31.08.2022 16:46
Altınordu, Hasan Hüseyin Acar'ı transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar'la anlaştı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar'la anlaştı.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Hasan Hüseyin Acar'la 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Hasan Hüseyin Acar, yaptığı açıklamada, vizyonu ve misyonu olan Altınordu'ya transferinden dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Altınordu'nun her zaman merak ve takdir ettiği kulüp olduğunu bildiren Hasan Hüseyin Acar, şunları kaydetti:

"Altınordu bünyesinden bir çok genç oyuncu çıkarıyor. Genç kardeşlerimizle birlikte oynamak için çok sabırsızlanıyorum. Her zaman kendimi geliştirmek isteyen bir futbolcuyum. Birbirimize katkı sağlayarak, kendimi geliştireceğimi düşünüyorum. Genç oyuncuların gelişimi için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. Benim de onlardan öğreneceğim şeyler var. Onların da tabi ki benden öğreneceği şeyler vardır. Birbirimize katkı sağlayarak inşallah hedeflerimize ilerleyeceğiz."

Eskişehirspor'da profesyonel olan Hasan Hüseyin Acar; Göztepe, Tokatspor, Kayserispor, Alanyaspor ve MKE Ankaragücü'nde forma giydi.

YORUMLAR
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Altınordu'dan orta sahaya takviye Altınordu'dan orta sahaya takviye Altınordu arayı boş geçmeyecek Altınordu arayı boş geçmeyecek
Kaynak: AA

Hasan Hüseyin Acar, Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu, Hasan Hüseyin Acar'ı transfer etti - Son Dakika

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