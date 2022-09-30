Ankara Keçiörengücü, Süper Lig yarışının içinde olmak istiyor - Son Dakika
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Ankara Keçiörengücü, Süper Lig yarışının içinde olmak istiyor

30.09.2022 11:16
Ankara Keçiörengücü, Süper Lig yarışının içinde olmak istiyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Taner Taşkın, sezon sonunda en azından play-off etabına kalarak Süper Lig yarışı içinde olmak istediklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Taner Taşkın, sezon sonunda en azından play-off etabına kalarak Süper Lig yarışı içinde olmak istediklerini söyledi.

Taner Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın bu sezon lige iyi başladığını belirterek, "Ligin ilk 6 haftasında 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle toplam 11 puan aldık. Şu an 3. durumdayız ama tabii henüz ligin başındayız. Önemli olan bunu ilk yarının sonuna kadar koruyabilmek." dedi.

Bunu başarmaları durumunda geçen seneki gibi küme düşme sıkıntısı yaşamayacaklarını anlatan Taşkın, "Geçen sene ciddi anlamda düşme tehlikesi hisseden bir Ankara Keçiörengücü vardı. Biz yola çıkarken geçen seneki pozisyonumuzu hiç yaşamayalım, ligde sağlam bir pozisyon alalım istiyorduk. 'Şampiyon olalım' şeklinde bir hedefimiz yoktu. Sadece şunu istiyorduk; tüketen değil üreten bir takım olalım. Çünkü bizim pozisyonumuzdaki takımların yaşaması kolay değildi. Dolayısıyla da oyuncu çıkarmamız ve üretmemiz gerekiyor. Birinci hedefimiz bu. İkinci hedefimiz ligde iyi futbol oynamak ve küme düşme korkusu yaşamamak." diye konuştu.

Bu sezon takıma çok sayıda transfer yaptıklarına ve yeni bir kadro oluşturduklarına dikkat çeken Taşkın, "Sezon başı çok ciddi bir oyuncu gidişi oldu ama aynı şekilde yeni oyuncular da geldi. 24 oyuncumuzla yollarımızı ayırırken 17 oyuncuyla el sıkıştık. Dolayısıyla yeni bir takım olduk. Yeni bir takım olmanın vermiş olduğu handikapları kamp döneminde çözdük. Yeni futbolcularımız takımla kaynaştı. Aldığımız oyuncular daha önce buradaymış gibi takıma ve ortama hemen alıştılar. Adaptasyon sürecini kısa sürede atlattık. Ligde çok güçlü, çok ciddi paralar harcayan takımlarla mücadele ediyoruz. O yüzden öncelikle ligde varlığımızı hissettireceğiz. En kötü play-off etabına kalmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Play-off potasına girersek Süper Lig gündeme gelebilir"

Taner Taşkın, Ankara Keçiörengücü'nün play-off potasına girmesi durumunda Süper Lig'e çıkabilecek bir takıma dönüşebileceğini söyledi.

Geçen sezon Süper Lig'e çıkan HangiKredi Ümraniyespor ile İstanbulspor'u örnek gösteren Taşkın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen sene bir Ümraniyespor, bir İstanbulspor için hiç kimsenin kafasında şampiyon olacaklar diye bir şey yoktu. Herkes farklı takımlardan bahsediyordu ama 2 takım bunu başardı. Oyuncu grubuma, ekibime güveniyorum. Biz de bir şeyleri başarabiliriz. Şu anda 50 yaşındayım. 3 tane şampiyonluk yaşadım. 5 play-off oynadım. Hep yarışmacı bir takım çalıştıran bir hüviyetimiz oldu. Bunun zirve noktası nedir? Elbette Süper Lig. Ankara Keçirörengücü ile bu imkanı doğru kullanıp, 'Acaba buradan Süper Lig'e çıkabilir miyiz?' diye bir hayalimizde kesinlikle var."

"Bu sene daha iyi bir Ankara Keçiörengücü izleyeceğiz"

Teknik direktör Taşkın, Keçiören'in Türkiye'nin üçüncü büyük ilçesi konumunda bulunduğunu ve taraftar desteğinin kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

Başarı için taraftar desteğini en önemli faktör olarak gösteren Taşkın, "Gelip bizi samimiyetle destekleyen bir taraftar grubumuz var. Ancak isteriz ki bu tribünler sonuna kadar dolsun. Bizlere destek versinler, bizde onlarla birlikte başarıya koşalım. Bu sene çok farklı, daha iyi bir Ankara Keçiörengücü izleyeceğiz." şeklinde konuştu.

Kulübünün kendisiyle sözleşmesini 3 sene daha uzattığını hatırlatan Taşkın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ankara'yı seviyorum. Uzun yıllar Gençlerbirliği'nde görev yaptım, 7 sene kadar futbol oynadım. Bunun bende ayrı bir maneviyatı var. Kulübün yönetilişi, başkan ve sportif direktörle çalışmamız, birbirimize karşı olan samimiyetimiz ve inancımız burada kalmamı sağladı. Çok keyifli bir şekilde, kendi iş yerim gibi çalışıyorum. Her şeyiyle çok düzenli bir kulüp. Çok büyük paraların olduğu bir yer değil belki ama burada samimiyet var. Bazı hedef ve hayallerim var. Allah sağlık verirse burada devam etmek istiyorum."

Spor Toto 1. Lig'de çıktığı 6 maçta 11 puan alan Ankara Keçiörengücü, 3'üncü sırada yer alıyor. Ankara temsilcisi, Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında 2 Ekim Pazar günü Altınordu'ya konuk olacak.

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Kaynak: AA

Ankara, Spor, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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