Spor Toto 1.Lig'in ilk haftasında cumartesi günü saat 19.15'te Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor maçın hazırlıklarını, Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde tamamladı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman taktik çalışması ile devam ederek çift kale maç ile son buldu.

Kaynak: İHA

Rizespor, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Rizespor antrenman öncesi koç kesti - Son Dakika

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