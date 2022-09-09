Gençlerbirliği'nin 10 numarası "sabır" dedi - Son Dakika
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Gençlerbirliği'nin 10 numarası "sabır" dedi

09.09.2022 10:46
Gençlerbirliği'nin 10 numarası "sabır" dedi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde bu sezon 10 numaralı formayı giyen Serdarcan Eralp, takımın daha iyi seviyeye geleceğine inandığını belirterek, bunun için "sabretmek" gerektiğini söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde bu sezon 10 numaralı formayı giyen Serdarcan Eralp, takımın daha iyi seviyeye geleceğine inandığını belirterek, bunun için "sabretmek" gerektiğini söyledi.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Serdarcan Eralp, sakatlıklardan ve kadro genişliğinden dolayı geçen sezon fazla forma şansı bulamadığını ifade etti.

"Fakat bu sezon çok farklı." diyen Gençlerbirliği'nin alt yapısında yetişen 1997 doğumlu futbolcu, "Birbirini tanıyan, bilen ve altyapıdan bu yana birlikte oynayan bir takım var. Bu takımın ilerleyen haftalarda üzerine koyarak gideceğine ve daha iyi seviyelere geleceğine inanıyorum. Bunun için herkesten biraz sabır bekliyorum." dedi.

Lig başlamadan önce herkesin takıma ilişkin "umutsuz bakış açısına" sahip olduğuna dikkati çeken Eralp, şöyle devam etti:

"Sezon başlamadan önce takım kadrosuna bakıp genç bir kadroyu görenler, umutsuzluğa kapılıyordu. Ama birbirini tanıyan ve takım içerisindeki arkadaşlığı üst seviyelere çıkarmış, kendine güvenen çalışkan futbolcuları şimdi sahada görünce beklentiler de ona göre artmaya başladı. Sezon başında 'Bu takım maç alamaz' deniyordu aldık, 'Bu takım gol atamaz' deniyordu attık. Daha fazlasını yapacağız."

Tuzlaspor ile yarın oynayacakları maçın zorlu geçeceğini dile getiren Eralp, rakibi çok iyi analiz ettiklerini ve saha avantajını da kullanarak karşılaşmada galip gelen taraf olacaklarına inandığını kaydetti.

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Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Spor, Son Dakika

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