Göztepe, futbol takımı teknik heyetinde değişiklik yaptı - Son Dakika
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Göztepe, futbol takımı teknik heyetinde değişiklik yaptı

29.09.2022 12:40
Göztepe, futbol takımı teknik heyetinde değişiklik yaptı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de futbol metodolojisi direktörlüğüne Sırp Radomir Kokovic, futbol takımı sorumluluğuna da Ekrem Dağ getirildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de futbol metodolojisi direktörlüğüne Sırp Radomir Kokovic, futbol takımı sorumluluğuna da Ekrem Dağ getirildi.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, yeni bir antrenör ekibiyle anlaşma sağlandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Radomir Kokovic, kulübümüzün futbol metodolojisi direktörü olarak göreve getirildi. Kokovic, kulübün antrenörlük metodolojisini oluşturacak ve futbol stratejisinin, futbol kulübü genelinde başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlayacak. Ekrem Dağ, futbol A takım başantrenörü olarak görev alacak ve Şakir Özkayımoğlu da futbol A takım antrenör kadrosuna katıldı."

Açıklamada görüşlerine yer verilen sportif direktör Ivan Mance, yeni antrenör kadrosundan çok memnun olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Radomir, antrenman metotları konusunda çok güçlü bir bilgiye ve üst düzey takımların ve oyuncuların nasıl geliştirileceği konusunda deneyime sahip. Ekrem Dağ ise hem oyuncu hem de antrenör olarak en üst düzeyde etkileyici bir öz geçmişe sahip ve eminim ki oyuncularımız onunla çalışmaktan büyük fayda sağlayacak. Şakir Özkayımoğlu ile birlikte Türk futbolunu yakından tanıyan ve Göztepe'ye büyük bir tutkuyla bağlı olan bir antrenörü daha kadromuza katmış olduk. Kulübün neyi temsil ettiğini ve Göztepe'yi temsil etmek için neyin gerekli olduğunu biliyor. Bu futbol A takım antrenör kadrosunun bizi doğru yönde ilerletebileceğinden eminim."

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Kaynak: AA

Ekrem Dağ, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, futbol takımı teknik heyetinde değişiklik yaptı - Son Dakika

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