Göztepe, Tarık Çamdal'ı transfer etti - Son Dakika
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Göztepe, Tarık Çamdal'ı transfer etti

08.09.2022 22:22
Göztepe, Tarık Çamdal'ı transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Tarık Çamdal'ı kadrosuna kattı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Tarık Çamdal'ı kadrosuna kattı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 1 yıllık sözleşme imzalanan 31 yaşındaki Tarık Çamdal'ın futbola TSV 1860 Münih altyapısında başladığı belirtildi.

Tarık Çamdal'ın daha sonra Eskişehirspor, Galatasaray, Antalyaspor, Adana Demirspor ve Tuzlaspor takımlarının formasını giydiği bildirildi.

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Kaynak: AA

Tarık Çamdal, Münih, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, Tarık Çamdal'ı transfer etti - Son Dakika

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