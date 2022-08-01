17 yaşındaki Fırat Sarı Manisa FK'da - Son Dakika
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17 yaşındaki Fırat Sarı Manisa FK'da

01.08.2022 17:34
17 yaşındaki Fırat Sarı Manisa FK'da

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Fırat Sarı'yı kadrosuna kattı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Fırat Sarı'yı kadrosuna kattı. Manisa Futbol Kulübü'ne imza attığı için mutlu olduğunu belirten Fırat, "Bu kulübün bir parçası olmak çok güzel bir duygu" dedi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Atakum Belediyespor'dan genç orta saha oyuncusu Fırat Sarı ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Fikri Bayrıl Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan katıldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Fırat Sarı, "Manisa Futbol Kulübü gibi büyük bir takıma geldiğim için çok mutluyum. Bu kulübün bir parçası olmak çok güzel bir duygu. Takımım için elimden gelenin daima fazlasını yapacağım. İnşallah hep birlikte sezon sonunda hak ettiğimiz üst lige çıkacağız" dedi.

Başkan Aktan: "Fırat yeteneğine inandığımız bir oyuncu"

Fırat Sarı'ya Manisa FK formasıyla başarılar dileyen Başkan Mevlüt Aktan ise, "Manisa Futbol Kulübü olarak genç yeteneklere, genç oyunculara çok güveniyoruz. Fırat da yeteneğine inandığımız bir oyuncu. Manisa Futbol Kulübü formasıyla çok iyi yerlere geleceğine inanıyoruz. Çok çalışıp takımımıza katkı sağlayacağına şüphemiz yok" ifadelerini kullandı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Manisa, Fırat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 17 yaşındaki Fırat Sarı Manisa FK'da - Son Dakika

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