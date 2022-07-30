Kadir Kaan Yurdakul Manisa FK'da - Son Dakika
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Kadir Kaan Yurdakul Manisa FK'da

30.07.2022 14:29
Kadir Kaan Yurdakul Manisa FK'da

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Kadir Kaan Yurdakul'u kadrosuna kattı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Kadir Kaan Yurdakul'u kadrosuna kattı. Manisa Futbol Kulübü'ne imza attığı için mutlu olduğunu belirten Kadir Kaan, "Hep beraber çok iyi yerlere geleceğiz" dedi.

Manisa Futbol Kulübü, Pazarspor'dan genç orta saha oyuncusu Kadir Kaan Yurdakul ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Fikri Bayrıl Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine Manisa FK Futbol Şube Sorumlusu Kürşat Ergun Aydın katıldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Kadir Kaan, "Manisa Futbol Kulübü'nde olduğum için çok mutluyum. Uzun yıllardır bu seviyeleri görmek için çok uğraştım ve umarım bu kulüp için en iyisini yapacağım. Hep beraber çok iyi yerlere geleceğiz" dedi.

Aydın: "Manisa FK genç arkadaşlarımız için çok büyük bir fırsat"

Kadir Kaan Yurdakul'a hayırlı olsun dileğinde bulunan Futbol Şube Sorumlusu Kürşat Ergun Aydın ise, "Öncelikle Kaan kardeşimize hayırlı olsun. Çok güzel bir kulübe geldiğini belirtmek istiyorum. Burası Kaan ve Kaan gibi genç arkadaşlarımız için çok büyük bir fırsat. Burada çok büyük başarılara imza atmasını temenni ediyorum. Çok çalışıp bize güç katacağından şüphemiz yok" şeklinde konuştu. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Pazarspor, Futbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadir Kaan Yurdakul Manisa FK'da - Son Dakika

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