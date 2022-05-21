Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Ümraniyespor: 4 - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Ümraniyespor: 4

21.05.2022 18:07
Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Ümraniyespor: 4

Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında Gençlerbirliği, evinde Ümraniyespor'a 4-2 mağlup oldu.

Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında Gençlerbirliği, evinde Ümraniyespor'a 4-2 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

2. dakikada sol kanatta topla ceza sahası içine giren Rodriguez, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

11. dakikada sol kanattan topu alan Kazenga'nın ortasında ceza sahası içinde oluşan karambolde Lima topu kaleye gönderdi. 1-1

36. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Rodriguez, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-2

50. dakikada ceza sahasına yapılan ortada topa iyi yükselen Mrsic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-3

59. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Barış Alıcı'nın pasında kale önünde Lima topu filelere yolladı. 2-3

80. dakikada sol kale direğinden dönen topu Onur Ayık tamamladı. 2-4

Stat: Eryaman

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses xx, Hüsnü Emre Çemlimli xx, Kemal Elmas xx, Ali Yılmaz xx

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman xx, Metehan Mert x (Ömürcan Artan dk. 46 x), Abdullah Şahindere x (İlker Karakaş dk. 83 ?), Gökhan Gül xx, Muhammed Bayır xx, Grechyshkin xx, Aksel Aktaş xx (Rahmetullah Berişbek dk. 73 x), Barış Alıcı xxx, Sallalich x (Serdarcan Eralp dk. 83 ?), Kazenga xx (Tshibola dk. 83 ?), Lima xx

Yedekler: Atalay Gökçe, Ulusoy Mert Kabasakal, Musa Şahindere, Arda Kızıldağ, Furkan Şeker

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Ümraniyespor: Anıl Demir xx, Vrsajevic xx, Alim Öztürk xx, Mustafa Eser xx, Ercan Coşkun xx (Faruk Can Genç dk. 63 x), Mustafa Can Karagöz x, Hasic xx (Bammou dk. 63 x), Fatih Yiğit Şentürk xx (Oğuz Gürbulak dk. 70 x), Mrsic xx (Atalay Babacan dk. 77 x), Rodriguez xxx (Onur Ayık dk. 70 xx), Camara xx

Yedekler: Orkun Özdemir, Oğuzcan Çalışkan, Ege İshakoğlu, Yusuf Emre Gültekin, Kartal Kayra Yılmaz

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Rodriguez (dk. 2 ve 36), Mrsic (dk. 50), Onur Ayık (dk. 80) (Ümraniyespor), Lima (dk. 11 ve 59)(Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: Mrsic (Ümraniyespor), Tshibola (Gençlerbirliği) - ANKARA

Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Ümraniyespor: 4
Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Ümraniyespor: 4
Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Ümraniyespor: 4
Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Ümraniyespor: 4
Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Ümraniyespor: 4
Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Ümraniyespor: 4
Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Ümraniyespor: 4
Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Ümraniyespor: 4
Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Ümraniyespor: 4

YORUMLAR
500
Menemenspor'da Yazıcı'nın durumu belirsiz Menemenspor'da Yazıcı'nın durumu belirsiz
Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, Ümraniyespor, Spor Toto, Lima, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Ümraniyespor: 4 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Ümraniyespor: 4 - Son Dakika
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