Spor Toto 1. Lig: Çaykur Rizespor: 1 Ankara Keçiörengücü: 1 - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig: Çaykur Rizespor: 1 Ankara Keçiörengücü: 1

13.08.2022 21:30
Spor Toto 1. Lig: Çaykur Rizespor: 1 Ankara Keçiörengücü: 1

Spor Toto 1. Lig'in 1. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto 1. Lig'in 1. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

9. dakikada orta sahadan aldığı topla ilerleyen Mikail'in ceza sahasının dışından şutunda top auta çıktı.

40. dakikada Alberk'in kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde Emirhan'ın kafa vuruşuyla top az farkla auta çıktı.

49. dakikada sağdan Benhur Keser'in ortasında ceza sahası içinde Enriko Papa meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

72. dakikada sol kanatta topla buluşan Rashad Muhammed'in ceza sahasına sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Turgut Doman xx, Deniz Turgut xx, Sezgin Çınar xx

Çaykur Rizespor: Tarık xx, Alberk xx, Bahadır xx, Emirhan x, Koray x (Srdan dk. 72 x), Benhur xx (Mithat dk 73 x), Miya, Enrıko xx (Emircan dk. 73 x), Gökhan xx, Bolasie xx (Deniz dk. 65 x), Sefa xx (Efe dk. 82 ?)

Yedekler: Zafer, Seyfettin Anıl, Kerem, Ercan

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz xx

Ankara Keçiörengücü: Metin xx, Muharrem xx, Aykut x, Erkam x, Erhan x, Camara (Melih dk. 65 x), Bardhi (Uerdı dk. 62 x), Mikail x, Olowoyin x, Muhammed xx (Taha Batuhan dk. 89 ?), Balaj x (Hamza dk. 62 x)

Yedekler: Kayacan, Hamza, Abdullah, Haşim Arda, Ogün

Teknik Direktör: Taner Taşkın xx

Goller: Enriko Papa (dk. 49) (Çaykur Rizespor), Rashad Muhammed (dk.72) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Alberk (Çaykur Rizespor), Olowoyin, Aykut (Ankara Keçiörengücü) - RİZE

YORUMLAR
500
Ankara Keçiörengücü: 1-1 Ankara Keçiörengücü: 1-1 Rizespor antrenman öncesi koç kesti Rizespor antrenman öncesi koç kesti
Kaynak: İHA

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Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Çaykur Rizespor: 1 Ankara Keçiörengücü: 1 - Son Dakika
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