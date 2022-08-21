Ankara Keçiörengücü-Bodrumspor maçının ardından - Son Dakika
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Ankara Keçiörengücü-Bodrumspor maçının ardından

21.08.2022 20:18
Ankara Keçiörengücü-Bodrumspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında ağırladığı Bodrumspor'a 3-1 yenilen Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Taner Taşkın, beklemedikleri bir sonuç aldıklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında ağırladığı Bodrumspor'a 3-1 yenilen Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Taner Taşkın, beklemedikleri bir sonuç aldıklarını söyledi.

Taşkın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında üzgün olduklarını belirterek, "Geçen hafta Rize maçıyla beraber lige oyun anlamında çok iyi başlayarak buraya dönmüştük. Bodrumspor'u da aslında iyi analiz etmiştik ama maçın 4'üncü dakikasında yediğimiz gol bir konsantre eksikliğine sebep oldu. İlk yarı iyi oynamadık." dedi.

İkinci devre galip gelebilmek için oyuncularının elinden geleni yaptığını vurgulayan Taşkın, "Futbolcularım olağanüstü bir performans gösterdi. Rakibimiz ikinci yarı pozisyona girmeden maalesef üçüncü golü de buldu." diye konuştu.

Geçen hafta oynadıkları Rizespor maçındaki iyi oyunun bu maçı etkilemiş olabileceğini anlatan Taşkın, şunları kaydetti:

"Ligin başında böyle bir tokat yememizde bir hayır olduğunu düşünüyorum. Belki de Rize maçında aldığımız puan, kaçırdığımız galibiyet bu maçı etkiledi. Çünkü bazen oyuncular erken havaya girebiliyorlar. Belki de biz 'çok iyi bir takımız var' diye teknik ekip olarak havaya girdik, bir rahatlık oluştu. Üzgünüm, beklemediğiniz bir sonuç aldık. Ama artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Rakibimizi de tebrik ederim, çok sistemli oynadılar."

İsmet Taşdemir: "Erken bulduğumuz gol işimizi kolaylaştırdı"

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise ikinci haftayı da galibiyetle kapadıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Ankara Keçiörengücü'ne karşı bir hafta boyunca çalıştıklarına dikkati çeken Taşkın, "Hafta boyunca çalıştığımız pozisyonların çoğu karşımıza çıktı. Berabere götürürsek maçı alabileceğimizi düşünmüştüm. Erken bulduğumuz gol işimizi kolaylaştırdı. Zor bir deplasmanda iyi bir takıma karşı oynadık. Oyuncularım iyi bir direnç ortaya koydu ve maçı kazandık. Mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ankara Keçiörengücü-Bodrumspor maçının ardından - Son Dakika

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