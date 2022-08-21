Spor Toto 1. Lig: Keçiörengücü: 1 Bodrumspor: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig: Keçiörengücü: 1 Bodrumspor: 3 (Maç sonucu)

21.08.2022 18:49
Spor Toto 1. Lig: Keçiörengücü: 1 Bodrumspor: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Bodrumspor deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 3-1 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Bodrumspor deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar:

4. dakikada Üzeyir Ergün'ün sağ kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği meşin yuvarlağı Keçiörengücü savunması uzaklaştıramadı. Bu pozisyonda topu önünde bulan Bahadır Erol takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1

29. dakikada Keçiörengücü, rakip takımın orta sahadan kafayla gönderdiği topu uzaklaştıramadı. Bu pozisyonda ceza sahası yayı üzerinde topu önünde bulan Celal Dumanlı, kaleyi düşündü ancak kaleci Metin Uçar'ı geçemedi. Uçar'dan seken topa tekrar hamle yapan Dumanlı, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

82. dakikada Keçiörengücü'nde Melih İnan, kaleye çapraz açıda aldığı pası, yerden düz bir vuruşla kaleye göndererek file bekçisi Ali Türkan'ı mağlup etti. 1-2

90+2. dakikada kazanılan köşe vuruşunda ön direkte topa yükselen Kenan Özer, meşin yuvarlağı fileerle buluşturdu. 1-3

Stat: Aktepe

Hakemler: Mehmet Türkmen xxx, Hüseyin Aylak, Emir Eray Eyisoy xx

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Erhan Kartal xx, Erkam Reşmen xx, Aykut Demir xx, Muharrem Cinan x (Taha Batuhan Yayıkcı dk. 36 xx), Mikail Okyar xx (Abdullah Aydın dk. 63 xx), Bardhi x (Hamza Gür dk. 46 xx), Olawoyin xx, Muhammed xx, Camara x (Melih İnan dk. 36 xxx), Balaj x (Mara dk. 36 xx)

Yedekler: Kayacan Erdoğan, Ogün Bayrak, Haşim Arda Sarman,

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Bodrumspor: Ali Türkan xx, Süleyman Özdamar xx, Samet Yalçın xx (Yekta Kurtuluş dk. 80 xx), Süleyman Güneş x (Jahovic dk. 46 xx), Üzeyir Ergün xx, Mohammed xx (Erkan Değişmez dk. 87 ?), Onur Akbay xx, Celal Dumanlı xx (Kenan Özer dk. 46 xx), Bahadır Erol xxx (İmeri dk. 88 ?), Cenk Şen xx, Recep Aydın xx

Yedekler: Bahri Can Tosun, Ali Aytemur, Abdurrahman Canlı, Apti Mert Çayir

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Goller: Bahadır Erol (dk. 4), Celal Dumanlı (dk. 29), Kenan Özer (dk. 90+2) (Bodrumspor), Melih İnan (dk. 82) (Keçiörengücü)

Sarı Kartlar: Mohammed, Kenan Özer (Bodrumspor), Erhan Kartal (Keçiörengücü) - ANKARA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kenan Özer, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Keçiörengücü: 1 Bodrumspor: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Keçiörengücü: 1 Bodrumspor: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika
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