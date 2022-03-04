Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

Bugün:

20.00 Kocaelispor- Ankara Keçiörengücü: Abdulkadir Bitigen

Yarın:

13.30 Altınordu-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Burak Şeker

16.00 Yılport Samsunspor-Nasadoge Menemenspor: Onur Özütoprak

19.00 MKE Ankaragücü-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Kutluhan Bilgiç

6 Mart Pazar:

13.30 Adanaspor- Manisa FK: Turgut Doman

13.30 Beypiliç Boluspor- Bursaspor: Mert Güzenge

16.00 Tuzlaspor- İstanbulspor: Volkan Bayarslan

19.00 Eyüpspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz

7 Mart Pazartesi:

20.00 Balıkesirspor-Altaş Denizlispor: Alper Akarsu