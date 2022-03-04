Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
Bugün:
20.00 Kocaelispor- Ankara Keçiörengücü: Abdulkadir Bitigen
Yarın:
13.30 Altınordu-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Burak Şeker
16.00 Yılport Samsunspor-Nasadoge Menemenspor: Onur Özütoprak
19.00 MKE Ankaragücü-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Kutluhan Bilgiç
6 Mart Pazar:
13.30 Adanaspor- Manisa FK: Turgut Doman
13.30 Beypiliç Boluspor- Bursaspor: Mert Güzenge
16.00 Tuzlaspor- İstanbulspor: Volkan Bayarslan
19.00 Eyüpspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz
7 Mart Pazartesi:
20.00 Balıkesirspor-Altaş Denizlispor: Alper Akarsu
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı - Son Dakika