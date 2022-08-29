Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftası, oynanan tek maçla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış maçında Sakaryaspor, Tuzlaspor'u 2-0 yendi.
Bodrumspor, 7 puan ve averajla haftayı lider bitirirken, aynı puana sahip Eyüpspor ikinci, Pendikspor üçüncü sırada yer aldı.
Sonuçlar
Spor Toto 1. Lig'de 3. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Eyüpspor- Yeni Malatyaspor: 3-2
Manisa FK-Altaş Denizlispor: 3-2
Erzurumspor FK-Yılport Samsunspor: 2-2
Boluspor- Altınordu: 1-1
Bodrumspor- Adanaspor: 3-3
Beyçimento Bandırmaspor-Göztepe: 2-1
Gençlerbirliği-Pendikspor: 1-2
Altay- Ankara Keçiörengücü: 1-3
Sakaryaspor-Tuzlaspor: 2-0
Puan durumu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BODRUMSPOR
|3
|2
|1
|0
|9
|5
|4
|7
|2.EYÜPSPOR
|3
|2
|1
|0
|5
|3
|2
|7
|3.PENDİKSPOR
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|2
|7
|4.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR
|2
|2
|0
|0
|4
|1
|3
|6
|5.SAKARYASPOR
|3
|2
|0
|1
|4
|1
|3
|6
|6.YILPORT SAMSUNSPOR
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|7.GENÇLERBİRLİĞİ
|3
|1
|1
|1
|6
|6
|0
|4
|8.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|3
|1
|1
|1
|5
|5
|0
|4
|9.BOLUSPOR
|3
|1
|1
|1
|3
|3
|0
|4
|10.GÖZTEPE
|3
|1
|1
|1
|3
|3
|0
|4
|11.ADANASPOR
|3
|0
|3
|0
|5
|5
|0
|3
|12.ERZURUMSPOR FK
|3
|0
|3
|0
|3
|3
|0
|3
|13.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|14.ÇAYKUR RİZESPOR
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|15.ALTINORDU
|3
|0
|2
|1
|4
|6
|-2
|2
|16.ALTAŞ DENİZLİSPOR
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|17.YENİ MALATYASPOR
|3
|0
|1
|2
|4
|7
|-3
|1
|18.TUZLASPOR
|3
|0
|1
|2
|1
|5
|-4
|1
|19.ALTAY
|3
|0
|0
|3
|1
|6
|-5
|0
4. hafta
Spor Toto 1. Lig'de 4. hafta maçlarının programı şöyle:
2 Eylül Cuma:
20.00 Göztepe-Gençlerbirliği (Gürsel Aksel)
3 Eylül Cumartesi:
16.30 Bodrumspor-Eyüpspor (Bodrum)
16.30 Tuzlaspor-Erzurumspor FK (Sancaktepe 15 Temmuz)
20.00 Yeni Malatyaspor- Çaykur Rizespor (Yeni Malatya)
4 Eylül Pazar:
16.30 Pendikspor-Boluspor (Pendik)
16.30 Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor (Aktepe)
20.00 Adanaspor-Altay (Yeni Adana)
20.00 Altaş Denizlispor-Beyçimento Bandırmaspor (Denizli Atatürk)
5 Eylül Pazartesi:
20.00 Yılport Samsunspor-Manisa FK (Yeni 19 Mayıs)
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