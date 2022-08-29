Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftası, oynanan tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçında Sakaryaspor, Tuzlaspor'u 2-0 yendi.

Bodrumspor, 7 puan ve averajla haftayı lider bitirirken, aynı puana sahip Eyüpspor ikinci, Pendikspor üçüncü sırada yer aldı.

Sonuçlar

Spor Toto 1. Lig'de 3. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Eyüpspor- Yeni Malatyaspor: 3-2

Manisa FK-Altaş Denizlispor: 3-2

Erzurumspor FK-Yılport Samsunspor: 2-2

Boluspor- Altınordu: 1-1

Bodrumspor- Adanaspor: 3-3

Beyçimento Bandırmaspor-Göztepe: 2-1

Gençlerbirliği-Pendikspor: 1-2

Altay- Ankara Keçiörengücü: 1-3

Sakaryaspor-Tuzlaspor: 2-0

Puan durumu

Kaynak: AA

Yeni Malatyaspor, Adanaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

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