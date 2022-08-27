46.dakikada santra sonrası hızlı gelişen Manisa FK atağında Diallo'nun pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Prib'in gelişine sert şutunda kaleci Hüseyin üzerine gelen topu sektirdi. Pozisyonu iyi takip eden Batuhan, altıpas içerisinde meşin yuvarlağı bir kez daha filelerle buluşturdu. 2-1

Kaynak: İHA

Denizlispor, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Denizlispor: 2 - Son Dakika

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